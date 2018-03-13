87-летняя художница в совершенстве освоила Paint - и прославилась за сутки 13.03.2018, 11:07

Ее картинки разошлись в твиттере и стали вирусными.

87-летняя испанка Консепсьон Гарсиа Саэра за сутки стала инфлюэнсером: на ее инстаграм с пиксельными пейзажами подписались 37 000 человек, из них 10 000 прибавилось за последние 24 часа. «Бабушка-миллениал», как ее называют СМИ, рассказала о нагрянувшей славе в интервью El Mundo, пишет «Нож».

Консепсьон увлеклась живописью уже на пенсии и посещала уроки для пожилых людей. Но 12 лет назад тяжело заболел ее муж, так что героине пришлось бросить занятия, чтобы ухаживать за ним. Дети подарили ей компьютер, и Консепсьон вместо кисточки взялась за мышку. С тех пор она мастерски рисует в Paint. Еще в пятницу на художницу был подписан 361 человек, как вдруг ее картинки разошлись в твиттере и стали вирусными.