В минском метро появится Wi-Fi 5 13.03.2018, 11:25

Пока услуга будет доступной только на станциях метро «Купаловская» и «Октябрьская».

В скором времени на двух станциях столичного метро появится Wi-Fi, сообщил БелТА директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов.

Первыми станциями, на которых появится Wi-Fi, будут "Купаловская" и "Октябрьская". Если этот проект окажется успешным, то в дальнейшем беспроводным интернетом граждане смогут воспользоваться и на других станциях минского метро. Сейчас заключается соответствующий договор.

Рассматривается вопрос и о создании точек доступа Wi-Fi в наземном транспорте, в частности в автобусных маршрутах №300э, №1 и №100.