Коалиция США: Русские забрали тела погибших под Дейр-эз-Зором 13.03.2018, 11:39

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Фото: AFP

У сирийской оппозиции и войск коалиции тел погибших нет.

В Россию продолжают привозить тела граждан страны, погибших в Сирии 7 февраля. Тогда под Дейр-эз-Зором под авиаудар возглавляемой США коалиции попали формирования, воюющие на стороне Башара Асада. Представители коалиции утверждают, что всех погибших забрали представители российских военных, сообщает bbc.com.

После боестолкновения вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор, в результате которого, как сообщали СМИ, могли погибнуть cотни граждан России, силы коалиции и сирийской оппозиции обратились к представителям российского командования.

Американцы предложили забрать тела погибших, что и было сделано. Об этом журналистам рассказал представитель возглавляемой США международной коалиции в Сирии и Ираке Райан Диллон.

"Во время, до и после атаки мы поддерживали связь с русскими, и они послали группу людей, которые забрали тела", - сказал полковник Диллон.

Позднее в разговоре с журналистами он уточнил: "Мы связались с российской стороной по "горячей линии" уже после того, как все произошло. Лояльные режиму силы забрали тела".

"Мы устранили угрозу"

У сирийской оппозиции и войск коалиции тел погибших нет, сказал Диллон, и добавил, что, несмотря на множество предположений о том, кем были наступавшие, в коалиции их считают "частью враждебных сил, лояльных режиму".

Сейчас, спустя более чем месяц после этих событий, большая часть района к востоку от Евфрата, где происходил бой, контролируется повстанцами и войсками коалиции, включая и поле боя.

Полковник рассказал, как по версии коалиции развивались события 7 февраля. Бой происходил вблизи реки Евфрат, которая, по его словам, "традиционно была линией разграничения между зоной, подконтрольной нашим партнерам, Сирийским демократическим силам, и зоной, где действуют лояльные режиму силы и сирийская армия".

"Поздно вечером 7 февраля и 8 февраля, мы - Сирийские демократические силы и коалиция - зафиксировали скопление сил на восточной стороне реки Евфрат, - рассказал Диллон. - Мы связались с русскими по "горячей линии", как делали в подобных случаях на протяжении последних месяцев и даже лет. Мы проинформировали их о скоплении сил".

"Мы ожидали нападения, и поэтому, как только оно произошло (это была ничем не спровоцированная атака против Сирийских демократических сил и сил коалиции), мы защитились - провели удары и устранили угрозу", - пояснил он.

Спустя три дня после боестолкновения в этом районе был уничтожен еще один танк, который, как посчитали в коалиции, представлял для них угрозу. При этом перед уничтожением танка, как утверждает полковник, они также связались с представителями российского командования в Сирии.

Погибший номер 6

Спустя месяц после боя 7 февраля в Россию постепенно начали привозить тела погибших в том столкновении.

Еще 7 марта, рассказывая о том, как родственники пропавших в Сирии ждут новостей о судьбе своих близких, cообщалось, что на тот момент было известно только о возвращении в Россию тела активиста "Другой России" Кирилла Ананьева, также погибшего в бою 7 февраля. 25 февраля прошли его похороны.

12 марта издание Znak.com сообщило, что в Асбесте в ближайшие дни пройдут похороны погибших в том же бою Станислава Матвеева и Игоря Косотурова.

Cтало известно имя еще одного бойца ЧВК Вагнера, погибшего в Сирии 7 февраля. 6 марта в Новошахтинске Ростовской области похоронили 42-летнего Сергея Кравченко.

С Сергеем Кравченко в Новошахтинске простились 6 марта

Родственники Кравченко передали журналистам копии документов, которые были выданы им за день до похорон представителями так называемой частной военной компании Вагнера, на которую предположительно работали погибшие под Дейр-эз-Зором россияне.

В справке о смерти, которую подписал заведующий консульским отделом российского посольства в Сирии Турпал Аутаев, датой смерти указано 8 февраля. Кравченко, судя по документу, погиб в районе города Хшам в провинции Дейр-эз-Зор. В качестве причины смерти указано "обугливание тела".

Справка и свидетельство о смерти Кравченко, подписанные российскими дипломатами, получили номер 6. Учитывая, что нумерация таких документов начинается с начала календарного года, пока это единственное документально подтвержденное свидетельство о том, сколько граждан России погибло на территории Сирии с начала 2018 года.

Своим родным о намерении вступить в "ЧВК Вагнера" и поехать в Сирию Кравченко не рассказывал. После окончания военного училища в Новочеркасске он служил в Чечне, откуда вернулся с медалью ветерана боевых действий. Затем он работал в милиции, МЧС, последние годы был водителем-дальнобойщиком.

Перед тем, как в ноябре 2017 года уехать на базу ЧВК в Краснодарском крае, Кравченко сказал родственникам, что планирует восстановиться в МЧС.

Новая награда ЧВК Вагнера "За победу над ИГИЛ", которую передали родным Сергея Кравченко

На базе в Краснодарском крае Кравченко получил личный жетон с порядковым номером М-4840, что позволяет сделать вывод об общей численности ЧВК Вагнер.

В феврале издание Republic, изучив список бойцов одного из подразделений ЧВК, сообщило, что в рядах военной компании состоят как минимум 3602 человека. О контрактнике с жетоном М-3601 - Евгении Аликове из Архангельской области - тогда же рассказывала журналистам.

Личный номер, присвоенный Кравченко в конце 2017 года, позволяет предположить, что общая численность бойцов, прошедших через ЧВК, приближается к пяти тысячам.

Представители ЧВК передали родственникам Сергея Кравченко созданные частной военной компанией медали "За отвагу и мужество", "За кровь и храбрость", а также "За победу над ИГИЛ".

А также настоятельно рекомендовали не общаться с журналистами.

"Но смешно думать, что это останется в тайне, - сказал Би-би-си один из родственников погибшего. - Весь город гудел, когда узнали, что Сергей погиб. Весь город знает, где он погиб. Всем же рот не заткнут. Только на похоронах было около 300 человек".

По словам собеседника Би-би-си, за несколько дней до похорон в Новошахтинске в другой город области, Новочеркасск, привезли гробы с телами еще троих погибших в Сирии бойцов ЧВК. "У меня одно желание - чтобы наши ребята туда больше не ехали. Отец Сергея говорил на похоронах, что сын и себе, и родителям на смерть заработал. Они сразу два места на кладбище купили", - говорит он.