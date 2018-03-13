Минтруда: К повышению пенсионного возраста придется вернуться 40 13.03.2018, 11:42

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Пенсионная «реформа» реализована не до конца.

Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак во время прямой линии в «Сельской газете», пишет tut.by.

У замминистра поинтересовались возможным повышением пенсионного возраста «под европейские мерки» и повышением размера пенсий.

— Пока нынешняя программа повышения пенсионного возраста не реализована до конца. Рано загадывать наперед, но не исключено, что к вопросу повышения пенсионного возраста нам придется вернуться, — отметил Александр Румак. — Перерасчет пенсий будет, но, скорее всего, во втором полугодии. На сколько она вырастет, говорить преждевременно: размер прибавки будет зависеть от объема денег, поступивших в Фонд соцзащиты населения.

Александр Румак напомнил 74-летней пенсионерке, которая жаловалась, что получает пенсию в 290 рублей, из которых 170 рублей уходит только на лекарства и коммуналку, что годы работы после достижения пенсионного возраста не берутся в расчет трудового стажа. «Похвально, что вы продолжали работать, достигнув пенсионного возраста», — сказал замминистра.