Горецкая маршрутчица: Мы остались без средств 2 13.03.2018, 11:57

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В Горках около 20 междугородних маршрутчиков поставили свои машины в гаражи до лучших времен.

Мы все привыкли к частным междугородним маршруткам. Они дешевле, быстрее и ездят туда, куда не ходят государственные автобусы, пишет сайт Horki.info.

Но с 26 февраля маршрутки перестали перевозить пассажиров. Дело в том, что теперь они должны стать регулярными перевозчиками, перейти на другую схему работы: отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание, интервалы движения транспортных средств, количество выполняемых рейсов по маршруту и прочее. А самое главное – платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу.

"Что делать дальше – не представляю"

После введения новых правил в Горках "на прикол" стало около двадцати маршруток, которые раньше доставляли пассажиров в Могилев, Оршу и Минск. А это значит, что семьи водителей, обслуживающих эти рейсы, лишились доходов. Временно или постоянно, пока не известно. Ведь новшества, которые государство предлагает этим перевозчикам, не удобны и не выгодны ни владельцам маршруток, ни пассажирам.

– Наша команда обслуживала могилевское направление. В день мы делали по семь-восемь рейсов в одну сторону. В выходные, когда было много студентов, количество машин было увеличено. Работали в зависимости от потребностей пассажиров. Смогут ли государственные перевозчики обеспечить пассажирам такое качество услуг? Думаю, ответ на этот вопрос знает каждый. В моей семье за рулем работала я, а также мой муж.

Теперь мы остались без средств. У нас двое детей – сын-студент и дочь-школьница. На том, что было заработано раньше, мы сможем прожить месяц-два. Что делать дальше, не представляю. Возможно, вообще придется уехать отсюда, – рассказала Надежда, водитель одной из междугородних маршруток.

Новый закон усложнил жизнь всем

Водитель частной междугородней маршрутки Юрий в пятницу, 2 марта, побывал на собрании в Горецком исполкоме. Оно проводилось, чтобы разъяснить перевозчикам новые условия работы.

– Собралось маршрутчиков человек 7-8. Нас хотят подвести под автовокзал, говорят, чтобы заключали договора на перевозку. Но там столько путаницы, что голова идет кругом. Складывается ощущение, что чиновники сами до конца не понимают всех нюансов. Считаю, что новый закон усложнил жизнь всем – нам, пассажирам да и самим чиновникам тоже, – поделился мужчина впечатлением от услышанного.

Некоторые перевозчики говорят, что готовы принять почти все новые условия. Но подчеркивают, что теперь стоимость поездки увеличится, поскольку перевозчики начнут платить автовокзалам за посадку пассажиров, и у них вырастет стоимость страховки. В перевозке пассажиров будут участвовать три юридических лица: диспетчер, заказчик и перевозчик. И все они, по логике, тоже должны получать определенный процент со стоимости поездки. В итоге пассажирам придется платить примерно на 20 % больше, чем они отдавали за поездку до нововведений.

– Еще одна проблема – заказ билетов. Если нам не дадут возможности привлекать пассажиров, как раньше, по телефону, то людям придется покупать билеты в кассах автовокзала. Или через интернет с переплатой, либо с бронью, которую нужно оплатить в течение нескольких часов. Надеюсь, не нужно объяснять, насколько это неудобно, – отметил Андрей, еще один наш собеседник.

Легально работает только один частник

В понедельник, 5 марта, мы заглянули на Горецкий автовокзал. В зале было многолюдно. Ожидали своих рейсов не только пенсионеры, которые чаще всего отправляются в пригород, по деревням, но и молодые люди.

В диспетчерской нам рассказали, что 26 февраля было очень много пассажиров на утренний рейс могилевского автобуса. Потом поток желающих уехать снизился. Теперь пассажиров примерно столько же, сколько было до нововведений. Наши собеседницы предположили, что, возможно, некоторые частные перевозчики продолжают работать нелегально. И добавили, что в Горках пока только один частный предприниматель-перевозчик предоставил необходимые документы и работает в соответствии с новыми правилами.