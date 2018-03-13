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Генпрокуратура Украины приостановила расследование по делу Саакашвили

  • 13.03.2018, 11:59
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дело было связано с организацией акций протеста и так называемыми «деньгами Курченко».

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что приостановили уголовное производство в отношении лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили. Об этом 12 марта пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, сообщает "Гордон".

По его словам, 6 марта прокуратура направила запрос Нидерландам об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили.

"В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК Украины с целью экономии процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи", – пояснил Лысенко.

В то же время досудебное расследование уголовного производства в отношении соратника Саакашвили Севериона Дангадзе продолжается.

Первым о приостановлении уголовного производства в отношении Саакашвили сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"В действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", – пояснял он.


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