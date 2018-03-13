Белорусский врач из Анголы: На родине никогда не купила бы на зарплату квартиры детям 4 13.03.2018, 12:06

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Доктор в Африке – уважаемый человек и хорошо зарабатывает.

Ольга Владимировна Золина была лучшим гинекологом Минской области, принимала на свет малышей, а судьба испытывала ее на прочность. В 2002 году белоруска стала заложницей «Норд-Оста» - зрителей мюзикла на московской Дубровке террористы удерживали в заложниках трое суток. Под дулами автоматов спасала людей, а вернувшись во врачебные будни, взяла кредит, чтобы построить детям квартиру. Когда поняла, что не сможет отдавать кредит с зарплаты, отправилась на заработки в Южную Африку. Как пролетели 10 лет в Анголе, гинеколог Ольга Золина рассказала kp.by.

- Собиралась в Анголу на несколько лет - чтобы выплатить кредит за квартиру, а вот уже 10 лет пролетели! - с Ольгой Владимировной мы разговариваем по вайберу. В Анголе на два часа меньше, чем в Беларуси, и 30 градусов жары. Она давно заработала на квартиры сыну и дочери, но по-прежнему лечит женские болезни и помогает появиться на свет малышам в частной клинике небольшого африканского городка.

- В Анголе другая система образования, другое отношение к своему здоровью, к лечению. Иногда приходится ругаться, отстаивая свою точку зрения даже перед местными медсестрами. Образование и желание работать у местных на очень низком уровне. Пациентов много, приходят ко мне рожать по второму-третьему кругу.

Когда 10 лет назад я начала работать в ангольской госклинике, белорусские врачи здесь были в почете. Сейчас же любят кубинских, вьетнамских и корейских, которые наводнили Анголу, смотрят местным в рот и всем довольны. А мы, белорусы, слишком переживаем за процесс и результат. И нам прямым текстом говорят: Анголе такие специалисты не нужны… Увы, местные институты ежегодно выпускают кучу врачей общего профиля с непомерными амбициями. Все хотят работать в крупных городах и частных клиниках. Зарплата идет процентом от количества принятых больных, а качество этого лечения оставляет желать лучшего.

«Все вокруг верующие, но процветает сифилис и СПИД»

- Насколько местные женщины отличаются от белорусок по менталитету и отношению к своему здоровью?

- Ситуация грустная: есть интернет, умеют читать, но нет желания заниматься своим здоровьем. Основная масса населения в Анголе безграмотная, некоторые ходят в школу всю жизнь, верят колдунам и приверженцам нетрадиционной медицины, нередко женщин привозят в тяжелом состоянии. Вижу жар, спрашиваю про температуру - в ответ: «А что, ее мерять надо?» Не выдерживаю: «У тебя трое детей и градусника нет?!»

Гинекологию здесь лечить сложно, в основном оказываю экстренную помощь. Все на начальном этапе: нет ни поликлиник, ни картотек, ни анализов. Максимум, чем могут помочь, - полтаблетки от головы, полтаблетки - от живота. И при этом доктор для них - Бог, что бы ни сделал, пусть даже ошибся. Лишь недавно появилась цитология, в нашем городе ее делает только один доктор. Я же стараюсь работать, как дома: создаю базу пациенток, завожу карточки, обзваниваю…

Беременных в госклиниках ведут не врачи, а медсестры. В столице есть институт онкологии, большой роддом, аппаратура. Но Луанда в 900 километрах от нас, простым людям добраться нереально. У некоторых нет и 100 долларов зарплаты. В нашем городке - только пивзавод и завод газированных напитков. Притом что страна богатая, с запасами.

И еще одна большая проблема: посмотришь вокруг - все ходят в церковь, постоянные песнопения, но при этом процветает сифилис и СПИД. Множество незащищенных половых связей и отношений вне брака… Дай бог, чтобы хотя бы один раз за беременность женщина сдала анализ на сифилис и СПИД. 10 лет лечу и учу, рассказываю про предохранени е, презервативы, но толку немного. Дети рождаются со СПИДом и сифилисом, но на это мало кто обращает внимание. Нередко к нам приносят больных деток в запущенных состояниях: с абсцессами, пневмониями.

«Самое страшное - сидеть рядом с бомбой, представляя, как она отрывает тебе руки-ноги»

- Много чего здесь насмотрелась, но самые страшные эмоции все равно пережила в 2002-м, в Москве, на Дубровке, когда после конференции врачей пошла с коллегой на мюзикл «Норд-Ост». Трое суток в заложниках, мы тогда смирились, что живыми не выйдем, мысленно попрощались с родными. Самое страшное - сидеть рядом с бомбой, она лежала на соседнем кресле, представлять, как она взрывается, отрывая тебе руки-ноги. Помню, как проходивший мимо боевик спросил: «Боишься? Если рванет - три квартала снесет, ничего не почувствуешь». И меня отпустило: я снова ощутила ноги-руки, что отнимались от ужаса, смогла вставать и помогать тем, кому еще хуже. Потом часто думала: «Зачем-то ведь судьба оставила на этом свете?»

- Как зачем - за эти годы вы, наверное, не одну тысячу детей на свет приняли.

- Это да, после переезда в Анголу увидела отчет: за год в одном нашем африканском роддоме родилось столько же детей, сколько во всей Минской области. Вначале я работала в государственной медицине, последние пару лет - в частной клинике. Перешла после того, как стало невыносимо наблюдать некоторые вещи. В местных государственных роддомах нет реанимации, анестезиолога, наркоз дают медсестры.

У коллеги умирала молодая девушка, у которой после родов началось кровотечение. Она хватала врача за руки, молила: «Доктор, помогите, я не хочу умирать!» И ей можно было помочь, если бы была донорская кровь. Ее не было, девочка умерла. Здесь только недавно создали отделение переливания крови, до этого, если человек попадал в больницу, с ним бежала толпа родственников - вдруг понадобится кровь. Родственники той девочки объявились только после ее смерти…

«Доктор в Анголе - уважаемый человек и хорошо зарабатывает»

- Из чего помимо работы складывается ваша жизнь в Анголе?

- Подруга работает в городе Намибе, в 180 километрах, два раза в месяц езжу к ней на море и пляж.

Честно, уже подустала здесь: от того, что свои далеко, от мясорубки на работе, от низкого уровня развития людей.

Мне 53, думала: два года доработаю и буду на заслуженной пенсии. Но сделали так, что я смогу выйти на пенсию только в 58 лет. Еще и убрали из стажа время обучения в вузе, декретный, армию! Получается, незачем учиться в институте и незачем рожать детей?

Так что мне вместо двух еще пять лет дорабатывать, иначе все мои заслуги потянут лишь на социальную пенсию в 100 долларов. Да, ввели закон - так пусть он начинает действовать впоследствии для нынешней молодежи. Зачем наказали поколение, которое до этого работало, служило, рожало…

- Наверняка держите контакт с коллегами в Беларуси - понимаете, куда будете возвращаться?

- Общаюсь, и ситуация не радует. Коллеги работают, никто не бедствует, но большого восторга от работы и оплаты у коллег нет.

Да, Ангола - страна контрастов: с одной стороны те, кто здесь при чинах, ездят на супердорогих машинах, с другой - полная нищета. Многие живут сегодняшним днем, не задумываясь о будущем, взять хотя бы моих беременных. Я говорю им на малом сроке: «Чтобы попасть в нормальный роддом, откладывай каждый месяц до родов понемногу». Платные роды стоят 400 долларов по банковскому курсу. Не слушают, ждут последней зарплаты, не получают ее вовремя и рожают, где придется. Такая здесь психология…

Страна в кризисе: проблемы с валютой, доллар одномоментно вырос в 6 раз, многие компании распались, люди живут в стрессе. Но меня удерживает зарплата: доктор здесь - уважаемый человек, хорошо зарабатывает, порядка 2 - 3 тысяч долларов в месяц. Правда, качество жизни не сравнить с Европой или Беларусью, нет кинотеатров, театров, все платья и туфли отвезла в Беларусь - носить их некуда. Хожу в ортопедической обуви и носках - кругом пыль и грязь.

Вот вернусь и буду заново привыкать к каблукам, я же маленькая, роста не хватает, когда-то в Минске на шпильках даже в операционную бегала (улыбается). Но, несмотря ни на что, я и мои коллеги очень благодарны Анголе - на родине я ни в жизнь не купила бы на свою зарплату врача квартиры детям.