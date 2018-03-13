Израильская песня для «Евровидения» попала в Cеть 13.03.2018, 12:15

Букмекеры считают песню Нетты Барзилай одним из фаворитов конкурса.

Песня Toy, которую представительница Израиля Нетта Барзилай исполнит на «Евровидении-2018» в Лиссабоне, утекла в интернет в ночь на 11 марта, раньше запланированной премьеры, сообщает Newsru.co.il.

По мнению букмекеров Parimatch, Нетта входит в топ-3 предполагаемых лидеров конкурса вместе с представителями Болгарии и Эстонии.

Сайт Walla News предупреждает, что организаторы могут не допустить песню израильской певицы, так как в ней упоминаются торговые бренды: Барби, Пикачу и «Чудо-женщина».

В феврале 25-летняя Нетта Барзилай победила в шоу «Будущая звезда», на котором жюри и телезрители определяют участника «Евровидения» от Израиля.