Прокурор: в Борисове судят прапорщика из Печей 7 13.03.2018, 12:41

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Александр Коржич

Прапорщика обвиняют в применении насилия и взяточничестве.

После гибели в Печах солдата Александра Коржича центральный аппарат СК возбудил не одно уголовное дело. Некоторые уголовные дела расследовало управление СК по Минской области, одно из них уже завершено, пишет tut.by.

— Буквально в начале этого года уголовное дело в отношении прапорщика из 72-го учебного центра было направлено в суд, — заявил сегодня во время пресс-конференции прокурор Минской области Олег Лаврухин. — Было установлено свыше 30 фактов применения насилия и получения взяток от военнослужащих. Например, за посещение буфета.

По словам прокурора, дело уже рассматривается в суде Борисовского района, приговора по нему еще нет. Прапорщика судят не по делу о гибели солдата Коржича.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1,2 ст. 430 (Получение взятки; повторно или путем вымогательства), ст. 444 (Оскорбление начальником подчиненного в связи с исполнением обязанностей воинской службы), ч.1 ст. 455 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями либо бездействие власти), ч.2 ст. 455 (Превышение власти или полномочий, сопряженное с насилием), а также по ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 455 (Покушение на превышение власти или полномочий).

Он отметил, что после гибели Коржича прокурорские работники не раз выезжали в Печи.

— Осенью 2017 года до этого случая не было ни одной жалобы от срочников ни письменно, ни устно. Это понятно, они думают: вы приехали и уехали, а нам еще жить, — рассуждает Олег Лаврухин.

Расследование по делу смерти Коржича еще не завершено.