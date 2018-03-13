Николай Статкевич призывает принять участие в шествии 25 марта 3 13.03.2018, 12:44

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Фото: racyja.com

Марш пройдет к месту уже разрешенного властью митинга-концерта возле Оперного театра.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

«25 марта в 100-ю годовщину БНР на пл. Я. Коласа в Минске начнется «Марш достоинства и свободы».

В 100-й День Воли, День Свободы каждый должен иметь право свободно высказаться по волнующим его вопросам. Марш дает такую возможность.

Марш пройдет к месту уже разрешенного властью митинга-концерта возле Оперного театра, где дозволены лозунги и выступления только на праздничную тему.

Белорусский Национальный Конгресс призывает тех, кого волнует будущее нашей страны, принять участие в Марше.

Ради наших достоинства и свободы.

Годнасць і воля!

Жыве Беларусь!»