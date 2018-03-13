Николай Статкевич призывает принять участие в шествии 25 марта

Николай Статкевич призывает принять участие в шествии 25 марта3
- 13.03.2018, 12:44
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Марш пройдет к месту уже разрешенного властью митинга-концерта возле Оперного театра.
Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:
«25 марта в 100-ю годовщину БНР на пл. Я. Коласа в Минске начнется «Марш достоинства и свободы».
В 100-й День Воли, День Свободы каждый должен иметь право свободно высказаться по волнующим его вопросам. Марш дает такую возможность.
Марш пройдет к месту уже разрешенного властью митинга-концерта возле Оперного театра, где дозволены лозунги и выступления только на праздничную тему.
Белорусский Национальный Конгресс призывает тех, кого волнует будущее нашей страны, принять участие в Марше.
Ради наших достоинства и свободы.
Годнасць і воля!
Жыве Беларусь!»