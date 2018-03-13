Выигравшей $560 миллионов aмериканке разрешили не называть свое имя 13.03.2018, 12:55

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Женщина упорно стремилась сохранить анонимность.

Суд в американском штате Нью-Гэмпшир разрешил женщине, выигравшей 560 миллионов долларов в лотерею, получить доступ к деньгам, при этом сохранив анонимность, пишет The Washington Post.

Судья Чарльз Темпл заявил, что огласка имени будет вмешательством в частную жизнь. Тем более, что победители лотереи часто подвергаются домогательствам и насилию.

Единственное, что разрешил суд, обнародовать название населенного пункта, где живет победительница лотереи. По данным Associated Press, это город Мерримак.

Согласно закону о разглашении данных, лотерея Нью-Гэмпшира требует, чтобы имя, город и выигранная сумма денег стали достоянием общественности. Кроме того, организаторы считают, что публичное разглашение имени победителя является гарантией того, что в игре нет обмана или мошенничества.

Но женщина упорно стремилась сохранить анонимность и даже подала в суд. Ее адвокат Стивен Гордон объяснял, почему победительница хотела избежать всеобщего внимания:

— Она живет в Нью-Гэмпшире уже много лет и является активным членом местного сообщества. Она хочет продолжать свою работу и сохранить возможность просто отправиться в магазин за продуктами или на общественное событие в статусе обычного человека, а не обладателя состояния в полмиллиарда.