Какие товары и услуги подорожали в феврале больше всего 13.03.2018, 12:57

Больше всего выросли цены на услуги.

По данным Белстата, инфляция в феврале составила 0,9 процента. Услуги подорожали на 2,5 процента, продовольственные товары – на 0,6 процента, непродовольственные – на 0,2 процента, пишет сайт «Беларусь и мир».

Больше всего выросли цены на услуги. В топе-3 из групп услуг – жилищно-коммунальные (+7,44 процента), учреждений культуры (+2,21), а также ветеринарные и образования (по +1,66).

И наоборот, в наибольшей степени подешевели страхование легкового автотранспорта (-1,04 процента), санаторно-оздоровительные (-0,75) и туристические (-0,29).

Из групп продовольственных товаров максимальнее всего подорожали плодоовощная продукция (+4,89 процента), кофе (+1,17) и безалкогольные напитки (+0,95).

С обратного же конца лидируют сахар-песок (-2,57 процента), черный чай (-0,88), а также мясо и мясопродукты (-0,30).

Из групп непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на ювелирные изделия (+2,91 процента), обувь (+2,11), а также бензин и другие виды топлива (+1,64).