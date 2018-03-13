Топ-7 странных кадровых назначений Лукашенко 10 13.03.2018, 13:15

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После этих решений диктатора непроизвольно вырывалось: что это было?!

Сайт Udf.by cобрал топ-7 самых странных кадровых назначений Лукашенко:

Петр Прокопович – председатель Нацбанка

Строитель по образованию начал немыслимую карьеру высокого чиновника, попав в 90-х в Верховный Совет, где его заприметил Александр Лукашенко. Депутат Петр Прокопович не стеснялся со своими знаниями критиковать руководство Национального банка во главе с профессионалом Станиславом Богданкевичем.

Фото: news.vitebsk.cc

Побыв недолгое время заместителем главы администрации Лукашенко и первым заместителем премьер-министра, Прокопович по решению Лукашенко в 1998 году возглавил Нацбанк. На долгих тринадцать лет.

Именно при нем страна пережила две девальвации: в 2009-м и 2011-м годах. Образования и знаний чиновнику все же не хватило.

Юрий Сиваков – министр спорта

Танкист, командующий внутренними войсками, а затем на короткое время даже глава МВД Юрий Сиваков получил неожиданное назначение министром спорта в 2003 году. 56-летний генерал с запалом ринулся добиваться высоких результатов. Накануне Олимпийских игр в Афинах он потребовал от спортсменов выполнить задачу по завоеванию аж 25 медалей. В итоге получилось 13.

Ставка Лукашенко на военного не оправдалась. На своей должности Сиваков продержался два с половиной года. Ушел с поста министра со словами «не вижу провалов, хуже не стало».

Юрий Жадобин – председатель КГБ

Еще один танкист смог построить большую карьеру, поработав телохранителем Александра Лукашенко. В 2003-м Юрий Жадобин возглавил службу безопасности Лукашенко а оттуда в 2007-м пересел в кресло председателя КГБ.

Фото: naviny.by

От тонкостей оперативной работы спецслужб генерал был, очевидно, далек и продержался в новой должности всего год. Оппозиции за это время он успел запомниться фразой:

«В так называемое сообщество деструктивных элементов входит всего 1767 человек. Мы их всех знаем поименно, и их не становится ни больше, ни меньше».

В шутку активисты выпустили после этого значки «Один из 1767».

Надежда Ермакова – председатель Нацбанка

В 1984-1994 годах Надежда Ермакова работала заведующей финансовым отделом и заместителем председателя Шкловского райисполкома, где ее, по всей видимости, и заприметил Лукашенко. Став президентом, он назначил ее руководителем «Беларусбанка», где Ермакова тихо просидела больше десяти лет.

Фото: kp.by

Но в 2011 году ее ждало испытание: назначение в Нацбанк вместо Прокоповича. Справилась Ермакова плохо. В 2014 году белорусский рубль ожидала очередная девальвация. Кроме того, возник ажиотажный спрос населения на валюту. После этого Ермакова вынуждена была уступить место профессионалам.

Запомнилась чиновница также следующей фразой: «Да, обувь завозится импортная, да, она станет немного дороже, но ничего страшного, сносим вместо двух туфель одни».

Александр Шамко – министр спорта

В 2012 году руководитель Беларуси бросил заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Шамко спасать отечественный спорт. Долгое время он старался не выделяться. Но когда пловчиха Александра Герасименя заявила, что бело-красно-белый флаг ей более симпатичен, чем красно-зеленый, не выдержал и потребовал от спортсменов «определенного уровня личной культуры». Министр с недовольством заявил, что некоторые высказывания «наших воспитанников» «с лету подхватывают наши свядомыя так называемые».

Фото: voprosy.info

Какого-то цельного впечатления в деле развития спорта Шамко не оставил. Успехи белорусских спортсменов с ним не ассоциировались, зато за провал в реконструкции стадиона «Динамо» (некогда главная арена страны уже скоро 6 лет как закрыта) его винили.

В феврале Лукашенко уволил Шамко прямо во время Олимпиады в Пхенчхане. Выяснилось, что при нем расцвела коррупция.

Валерий Малашко – дважды министр

15 декабря 2016 года Лукашенко назначил заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко министром труда и социальной защиты. Назначение особенных обсуждений не вызвало и выглядело вполне рядовым.

Фото: mlyn.by

Бомба взорвалась через месяц: 27 января Лукашенко извинился перед Малашко и назначил его уже министром здравоохранения.

«Я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен», – объяснил свой странный шаг руководитель Беларуси.

Врач по профессии Малашко делать удивленное лицо не стал. А все другие поразились тому, как в стране происходит подбор и назначение кадров на важнейшие должности.

Сергей Ковальчук – министр спорта

И, наконец, самая свежая «загогулина» от Лукашенко. Несмотря на все неудачные опыты, он, как и прежде, почему-то верит в силовиков на совершенно новых для них участках работы. Вместо пожарника Шамко министром спорта был назначен охранник руководителя страны, экс-сотрудник Службы безопасности президента Сергей Ковальчук.

Фото: mst.by

Интересно на это назначение отреагировал в комментарии «Еврорадио» Юрий Сиваков:

«Для человека из другой среды такое назначение – это своего рода наказание. Надо разобраться, понять, что и как работает, сформировать свою команду».