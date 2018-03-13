ЕС заявил о солидарности с Британией по делу Скрипаля 13.03.2018, 12:26

Против Кремля складывается обширная коалиция государств.

Евросоюз «проявит солидарность с Великобританией» по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ответ на вопрос журналистов, может ли ЕС поддержать возможные действия против России по этому делу, сообщает Reuters.

«Мы очень обеспокоены этой ситуацией, а также выводами Великобритании», — сказал Домбровскис. «Конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом вопросе», — добавил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая накануне в парламенте, заявила о вероятности того, что ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии несет Россия. Мэй также уточнила, что было использовано нервно-паралитическое вещество Novichok. Скрипаля и его дочь Юлию нашли лежащими на скамейке на улице в британском Солсбери вечером 4 марта. Врачи оценивают их состояние как критическое.