Как иностранцы «теряются» в белорусских тюрьмах 13.03.2018, 13:38

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Магдалена и Алан

Фото: Facebook

Чем чревато посещение нашей страны для иностранцев.

12 марта 2018 года возле белорусского посольства в Лондоне прошёл пикет в поддержку гражданина Великобритании Алана Смита, который отбывает срок в исправительной колонии №3 под Витебском по обвинению в организации нелегальной миграции, пишет “Народная Воля”.

О сегодняшнем пикете сообщила Магдалена, жена Алана Смита. Акция посвящена не только её мужу, но и двум другим заключенным, которые находятся в колонии вместе с ним – японскому художнику Даичи Йошида и белорусскому краеведу Алесю Юркойтю.

“Мы начали наш протест в 11 утра под сильным дождём. Я зашла в консульство, которое находится в одном здании с посольством, и попросила передать письмо белорусскому консулу, чтобы сообщить ему о нашем мероприятии. Консул попросил положить письмо в почтовый ящик возле двери посольства. 15 человек присоединились к моему протесту, я благодарна им всем. Мы стояли там и кричали “свободу Алану”. В конце нашего протеста пришла городская полиция проверить, всё ли в порядке, задали мне, как организатору, несколько вопросов и пожелали удачи.”

Предыстория

Алан Смит – иракец, родом из Курдистана, до заключения проживал в Лондоне и имел британское гражданство. Он бизнесмен, по информации правозащитного центра “Весна”, руководит компанией, которая зарегистрирована в Польше, занимается налаживанием бизнес-связей курдских и европейских бизнесменов. Кроме того, ведёт строительный бизнес в нефтяной отрасли.

Алан Смит вместе с женой Магдаленой (уроженкой Польши) основал “Курдско-Европейский Бизнес Центр”. По словам Магдалены, компания на легальной основе помогала бизнесменам из Ближнего Востока оформлять документы, чтобы жить и работать в европейских странах. Кроме того, они организовывали лечение в европейских больницах для выходцев из Ирака.

“В сентябре 2016 мы с Аланом приехали в Беларусь по запросу нашего партнера-бизнесмена, а также, чтобы помочь еще одной клиентке, которая искала для себя клинику. Но к нашему приезду она успела связаться с людьми, замешанными в организации нелегальных поездок через границу. Ни я, ни Алан об этом не знали”, – рассказывала Магдалена “Белсату”.

26 сентября 2016 года Алана задержали в Бресте по подозрению в организации канала нелегальной миграции и перевели в СИЗО №2 в Витебске.

В июле 2017 года Глубокский суд признал Смита виновным по ч.1 ст. 371-1 (организация незаконной миграции) и присудил 2 года колонии общего режима (обвинение требовало срока в 6 лет). 14 ноября 2017 года Витебский областной суд отклонил апелляцию, оставив предыдущий приговор без изменений.

Что происходит сейчас

Магдалена создала группу поддержки Алана в Фейсбуке и продолжает настаивать на том, что её муж ни в чём не виноват. Она поддерживает связь с мужем через адвокатов и правозащитников; в частности, помощь оказывает витебский правозащитник, юрист Павел Левинов.

“Этим пикетом я хочу привлечь внимание к положению Алана в витебской колонии”, – рассказала Магдалена “Народной Воле”. “Он был лишён писем, я также не получаю от него практически никаких известий. Мы испытываем проблемы с передачей посылок для него. Всех друзей Алана, говорящих по-английски, перевели в другое здание, поэтому никто не может помочь ему с переводом.”

По словам Магдалены, месяц назад её муж и несколько других заключённых получили серьёзное отравление и попали в больницу. “Власти тюрьмы скрывали эту информацию. Я волнуюсь за его здоровье, но не получаю никакой информации об этом. Я не могу навестить его, так как это небезопасно для меня. Единственный способ поддержки связи с ним – это письма”, – утверждает жена заключённого.

По словам Магдалены, дело ожидает финального рассмотрения в Верховном суде. Магда полагает, что мужа могли бы освободить, если бы он признал вину, так как он уже отбыл половину срока наказания. Однако, не зная русского, Алан отказывается подписывать какие-либо бумаги.

“Я надеюсь, что этот протест даст какой-то эффект, и Алан вернется домой”, – отмечает Магда.

Кстати, на страничке в поддержку Алана размещена информация от блогера Александра Лапшина о гражданине Колумбии, который, вероятно, так же потерян для мира (напомним, российско-израильский блогер с тремя гражданствами Александр Лапшин был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха и позже экстрадирован в Баку, осуждён на три года, помилован Алиевым и спокойно возвратился в Израиль).

“В белорусской тюрьме Витьба-3 (около Витебска) находится молодой парень, очень образованный и интеллигентный, гражданин Колумбии Gedilane Giraldo Calderon. Я с ним знаком лично по минскому СИЗО, где нас всех незаконно держали, грубо нарушая права иностранных граждан. Он приехал в Беларусь, кажется, к подруге почти два года назад, и с тех пор потерял связь с семьей в колумбийском городе Кали. Белорусы обвинили его в драке в ночном клубе, и не мне оценивать степень его вины. Важно то, что в нарушение норм права, ему отказывались переводить документы на испанский или английский. Переводчик ему не был предоставлен. Все допросы велись на русском, его заставляли подписывать документы на русском, угрожая расправой и подсаживанию в камеру к гомосексуалистам. Также, ему было отказано в праве связаться с посольством Колумбии и встретиться с дипломатами.

По вечерам мы с ним сидели за “общаком” в 22 камере минского СИЗО и я переводил ему его обвинение, письма следователя, повестки и прочие документы.

В итоге Геди (как мы его называли) получил 6 лет тюрьмы и оказался в витебской колонии.

Письма, которые Геди отправляет в Колумбию родным никуда не уходят, позвонить ему не позволяют, связаться с посольством Колумбии в Москве (в Минске его нет) тоже не разрешают.

Парень умоляет найти его семью и сообщить им, что он жив, что его держат в белоруской тюрьме и он осужден на 6 лет. По всей вероятности, семья считает его пропавшим без вести, причем они даже не знают, где именно он пропал. Парень отправился в путешествие и исчез.

Итак, его зовут Gedilane Giraldo Calderon, он просит связаться с его мамой живущей в Колумбии Luz Dary Gomez Parra (ей должно быть около 60 лет) и сестрой Gerly Dayanna Giraldo (ей около 20 лет). Они живут в третьем по величине колумбийском городе Кали (Сali). Также, он просит сообщить в посольство Колумбии в Москве, что он в белорусской тюрьме номер 3, поселок Витьба, рядом с Витебском.

P.S. Я пытался найти его маму и сестру в Facebook, но пока ничего не нашел. Может быть у вас получится?”