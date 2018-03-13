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Появились первые кадры из фильма о Меган Маркл и принце Гарри

  • 13.03.2018, 13:49
Фото: AFP

Перед свадьбой выйдет кинолента о будущих супругах.

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на телеэкраны выйдет фильм, раскрывающий историю отношений будущих супругов. Американская кабельная сеть Lifetime, которая весной 2011 выпустила фильм "William & Kate: The Movie" всего за несколько дней до свадьбы Миддлтон и принца Уильяма, теперь готовит телефильм под названием "Гарри и Меган: Королевская история любви", пишет segodnya.ua.

В Сети появились первые кадры и фото из будущего фильма, на которых изображены не только актеры, которые играют роли всех членов британской королевской семьи, в том числе и королеву Елизаветы ІІ, принца Чарльза и его супруги Камиллы.


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