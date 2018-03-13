Автомобильного «перекупа» из Лиды обязали выплатить $237 тысяч 9 13.03.2018, 13:52

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Возможно, у лидчанина нашлись недоброжелатели.

Бизнес по пригону и перепродаже автомобилей из-за границы не один год в буквальном смысле кормил сотни белорусов. Однако далеко не все занимались этим делом законно, открывая ИП и оплачивая налоги, или хотя бы осторожно. Одним из таких до поры до времени успешных бизнесменов являлся 29-летний житель г. Лиды. В течение нескольких лет он пригонял и продавал автомобили, пока не попал в поле зрения налоговиков.

Летом 2014 года молодой человек пригнал «свежие» Peugeot 508 из России и Volvo XC90 из Литвы. Один автомобиль зарегистрировал на себя, второй — на знакомую. Чуть позже обе машины продал, заработав на разнице 280 млн неденоминированных рублей. Вдохновившись неплохим заработком, в декабре того же года купил в России Audi Q5 2013 г.в., который продал лидчанке, и выручил еще 300 млн.

После этого лидчанин стал «наращивать показатели»: в 2015 году из ЕС пригнал Mercedes E 200 и ML 250 — оба 2013 г.в., а также Nissan Pathfinder 2010 года. Все пригнанные автомобили мужчина регистрировал в основном на друзей и знакомых. После продажи этих автомобилей, по информации налоговой, которая появилась на горизонте чуть позже, лидчанин обогатился на 1.278.183.000 неденоминированных рублей.

Весной 2016 года он ввез в Беларусь 15 автомобилей, все из России. Среди них были BMW X5 Mercedes, Audi А8 и другие. Летом того же года в Гродно и Новогрудке купил еще несколько автомобилей, которые позже продал в Лиде. Осенью «перекуп» также не сидел без дела — ездил за машинами в Россию, Гродно, Сморгонь и Вороново, потом продавал их в Минске и Лиде.

Вскоре о деятельности автомобильного перекупщика узнала налоговая инспекция. Как пишет ABW.BY со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, «возможно, нашлись недоброжелатели».

Причина интереса налоговиков банальна — мужчина не был зарегистрирован в качестве ИП. 9 марта прошлого года его незаконная предпринимательская деятельность была прекращена. Дальше было разбирательство, опрос свидетелей и суд, в ходе которого лидчанин признал вину лишь частично.

4 ноября 2017 года суд Лидского района признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности (и покушении на нее), сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, и назначил подсудимому 2 года ограничения свободы с направлением в ИУОТ,, штраф в размере 9200 руб. с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет. А теперь самое интересное — суд постановил взыскать 474.632 руб. 6 коп. незаконно полученного дохода, 23.731 руб. 60 коп. госпошлины, а также применить специальную конфискацию, принудительно безвозмездно изъяв в собственность государства пять автомобилей: три Mercedes-Benz, Fiat 500 и Citroёn C8, которые мужчина так и не успел продать.

Молодой человек подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что суд не учел расходы, связанные с приобретением и ремонтом ряда автомобилей, в результате чего сумма дохода не так велика, как была вменена. Но не учел то, что под доходом от незаконной предпринимательской деятельности, которая осуществляется без госрегистрации, понимается в соответствии с законодательством вся сумма выручки без учета затрат на ее получение.

11 января нынешнего года судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда пришла к выводу, что приговор суда от 4.11.2017 является законным и обоснованным, а жалоба обвиняемого удовлетворению не подлежит.