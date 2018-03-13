Турция начала осаду сирийского Африна 13.03.2018, 14:41

Операция «Оливковая ветвь» продолжается.

Генштаб ВС Турции заявил об окружении и начале осады сирийского города Африна с 12 марта 208 года. Об этом сообщает «Анадолу».

По данным издания, операция «Оливковая ветвь» успешно продолжается, и в ходе нее уничтожаются только террористы, их убежища, укрытия, позиции, склады боеприпасов, автомобили.

«С начала операции в Африне нейтрализованы 3393 террориста. Турция продолжит делать все возможное для того, чтобы мирное население не пострадало в ходе операции. ВС Турции продолжают проводить наземные и воздушные операции», - говорится в сообщении.

После начала осады Африна подразделениями ВС Турции и отрядами Сирийской освободительной армии создан коридор для безопасной эвакуации мирных жителей из южных районов города.

10 марта 2018 года турецкие войска достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии.