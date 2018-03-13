Варят макароны в очереди: как белорусы добывают квартиры по $1047 за метр 13.03.2018, 14:47

Баталии развернулись возле дома на улице Скрипникова в Минске.

Первым счастливчикам повезет забронировать квартиру сегодня, остальные вынуждены ждать выхода второй декларации по дому. Правда, когда она выйдет, толком никто не знает, говорится в репортаже журналиста realt.by:

«Напомним, что цена квадратного метра квартир для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, составила 2050 рублей, или $1047 (по курсу Нацбанка на 7 марта).

«Однушка» обойдется дольщикам примерно в $47 200, «двушка» — $63 300 и «трешка» — $81 600. Первоначальный взнос составляет 30% от стоимости квартиры.

Проектная декларация по дому ГПО «Минскстрой» в микрорайоне № 3 в границах ул. Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка вышла в газете «Звязда» 7 марта, накануне женского праздника. Но, как оказалось, очередь за 28 квартирами на 2-5-м этажах сформировалась еще до выхода декларации. Назвать точную дату сложно. Одни «списочники» говорят, что списки стали вести 6 марта, другие — что 5 марта.

На вопрос, а как же они узнали заранее о выходе проектной декларации, последовал ответ, что есть свои источники получения информации.

Первой десятке или двадцатке «списочников», которые сегодня напишут заявления на квартиры, пришлось отмечаться как минимум неделю. Но окончательный список был сформирован вчера в 13 часов. Всю ночь надо было ходить и отмечаться, чтобы не потерять свою очередность. Сегодня рано утром сверились, подали список в «Минскстрой» и заняли оборону на воротах, чтобы «враг не просочился».

По крайней мере, первых новоселов — семейную пару, которая пришла в каб. 311 за ключами от своих новых квартир, не пропустили. Остальным новоселам пришлось показывать документы на квартиры и подтверждать, что к этой очереди они не имеют никакого отношения.

В половине девятого из здания вышел охранник и пригласил зайти первых трех человек.

Через минут 15-20 пригласили четвертого-пятого человека. Продавец квартир, видимо, учел тот беспредел, который творился под дверями УКСов ранее, и решил установить порядок.

По приходу к зданию «Минскстроя» в 8.00 журналиста Realt.by направили в «хвост» очереди и предложили там записаться на вторую партию квартир, которые будут продаваться после выхода второй декларации.

— А когда выйдет декларация? — задаю вопрос.

— Может, через месяц, — отвечают из очереди.

— А может, и через два, — уточняет молодой человек Сергей.

— Что вы делаете в этой очереди? — задаю вопрос Сергею.

— Мы отслеживаем ситуацию, мониторим и собираемся покупать в доме квартиры, если по второй декларации нас устроит цена и этажи, — отвечает он за себя и других.

— Получается, что вы уже не попадаете в число претендентов на квартиры по первой декларации? — задаю ему следующий вопрос.

— По первой декларации мы не попадаем, но и предложенные этажи нас не интересуют, — отвечает Сергей.

— Так все-таки, когда выйдет вторая декларация? Лично мне об этом ничего не известно, — спрашиваю я.

— Когда-то она выйдет, потому что дом надо продать, — говорит Сергей.

— И вы все это время будете приходить сюда и отмечаться в списках? — задаю я следующий вопрос.

— Это не так сложно. Мы безработные, поэтому можем стоять здесь целыми сутками и отмечаться каждый день, — то ли всерьез, то ли в шутку отвечает Сергей. — Живая очередь на текущий дом сформировалась уже неделю назад.

Рядом стоящая девушка дополняет, что она тоже ходит сюда неделю. По ее словам, «списочники» здесь даже макароны варили.

Она тоже хочет купить двухкомнатную квартиру в этом доме.

— С сентября прошлого года я хожу вокруг этой стройки, на моих глазах дом вырос из земли. Меня устраивает этот район, для меня это важно, — говорит девушка.

— И вы будете каждый день из Каменной Горки ездить сюда и отмечаться? — задаю я ей вопрос.

— А что делать? С неба ничего не падает, к сожалению, — отвечает она.

P.S. В 14.00 в отделе продаж в ГПО «Минскстрой» сказали, что заявления приняты на все квартиры».