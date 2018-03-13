25% выпускников школ не владеют ни одним иностранным языком 13.03.2018, 14:52

Самый низкий уровень владения - у учащихся общеобразовательных школ.

Специалисты Исследовательского центра ИПМ попросили белорусских выпускников оценить свой уровень владения иностранным языком. Опрос принес следующие результаты: 25% школьников считают, что не владеют ни однимй иностранным языком, а среди учащихся гимназий таких 21%, сообщает Еврорадио.

Большинство респондентов ответило, что владеют иностранным языком на базовом или элементарном уровне. Опрос проведен во второй половине 2017 года, среди респондентов — 1 тысяча человек:

Существуют гендерные различия в уровне владения языками, а также различия в зависимости от типа учебного заведения. Иностранными языками не владеют 24,3% мужчин и 16,2% женщин. А высокий уровень владения языком отмечают 4,3% мужчин и 7,4% женщин.

Самый высокий уровень владения иностранными языками, по собственной оценке респондентов, демонстрируют учащиеся гимназий и лицеев. Самый низкий уровень у учащихся общеобразовательных школ.

При этом 59% "отличников" и 48,5% "хорошистов" готовы уехать работать за границу, если там им предложат хорошие условия. Это высокие миграционные показатели. А тех, кто не собирается работать за границей ни при каких обстоятельствах, среди опрошенных всего 21% и 17,3% соответственно: