Американка нашла способ выиграть 100 тысяч долларов в лотерею 13.03.2018, 14:54

Жители Вашингтона даже не надеялись, что им улыбнется удача.

Мужчина по имени Брэндон При, живущий в Вашингтоне, навещал свою мать Тину в штате Вирджиния. Она посоветовала сыну купить лотерейный билет, а в качестве номеров использовать даты рождения родственников, пишет UPI, пишет segodnya.ua.

Совет матери оказался пророческим: использовав номера 11-22-25-26-28, он сорвал джекпот в 100 тысяч долларов.

"Первое, что я сделал после того, как узнал, – позвонил маме. Она кричала от радости", – отметил При.

По словам Тины, у нее есть несколько идей и касательно того, как Брэндону лучше распорядиться выигранными деньгами.

"Надеюсь, он поделится со мной, ведь это я сказала ему купить билет", – добавила она.

По данным лотереи, шанс выиграть в ней максимальный приз 100 тысяч долларов составляет 1 к 278 256.