Москва не решилась отвечать на ультиматум по делу Скрипаля 13.03.2018, 15:06

Кремль попросил «ознакомиться» с веществом, которым был отравлен бывший разведчик.

Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает interfax.ru.

Он пояснил, что Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против Скрипаля.

Лавров добавил, что Москва затребовала доступ в связи с тем, что отравленная дочь Сергея Скрипаля Юлия является гражданкой России. Есть ли российский паспорт у Сергея Скрипаля, он не уточнил.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала России одни сутки, чтобы ответить на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества «Новичок», изобретенного в СССР. Если ответа не будет, Мэй пообещала применить против России санкции.

Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта в городе Солсбери. Вместе с ними в больницу попал местный полицейский, прибывший на место происшествия.

В России Сергея Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, задержанных в США.