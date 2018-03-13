Москва не решилась отвечать на ультиматум по делу Скрипаля
- 13.03.2018, 15:06
Кремль попросил «ознакомиться» с веществом, которым был отравлен бывший разведчик.
Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает interfax.ru.
Он пояснил, что Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против Скрипаля.
Лавров добавил, что Москва затребовала доступ в связи с тем, что отравленная дочь Сергея Скрипаля Юлия является гражданкой России. Есть ли российский паспорт у Сергея Скрипаля, он не уточнил.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала России одни сутки, чтобы ответить на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества «Новичок», изобретенного в СССР. Если ответа не будет, Мэй пообещала применить против России санкции.
Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта в городе Солсбери. Вместе с ними в больницу попал местный полицейский, прибывший на место происшествия.
В России Сергея Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, задержанных в США.