Ставки по валютным вкладам могут уйти в минус 11 13.03.2018, 15:24

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Если это случится, то мы будем платить банкам за то, что они хранят наши деньги, а не наоборот.

В феврале Нацбанк разослал банкам письмо, в котором порекомендовал ограничить верхние пределы ставок по рублевым вкладам, а ставки по валютным - привязать к ставкам иностранных регуляторов (то есть центральных банков других стран). Обычно банки таких рекомендаций придерживаются, так что ставки по депозитам наверняка не будут подниматься выше установленных планок. Издание kp.by посмотрело, на какие максимальные проценты нужно рассчитывать тем, кто решил хранить деньги в банке.

Рублевые вклады: абсолютный максимум - 13% годовых

Максимальные ставки по рублевым вкладам по-прежнему привязаны к ставке по кредиту овернайт (это очень короткие кредиты, в буквальном смысле на одну ночь, которые банки могут взять у Нацбанка). Ставку по таким кредитам устанавливает Нацбанк, сейчас она равна 11,75%. Но при этом изменилась сама схема, по которой к ней привязаны ставки по депозитам, и из-за этого они стали ниже.

Теперь ставки по отзывным вкладам (тем, которые при желании можно забрать до указанной в договоре даты) на срок больше месяца не должны превышать 0,7 ставки овернайт. Сейчас это 8,225%. Ставки по безотзывным вкладам (их можно забрать только в исключительных случаях и при согласии банка) традиционно чуть выше, чем по отзывным: на срок от 1 до 6 месяцев - не больше 0,8 ставки по кредиту овернайт (то есть 9,4% годовых), на срок от 6 до 12 месяцев - не больше 0,9 ставки овернайт (10,575%). Ставки по безотзывным вкладам больше года ни к чему не привязаны, но начиная с декабря, по другой рекомендации Нацбанка, не поднимаются выше 13%.

- Нацбанк уже достаточно давно предпринимает различные действия по снижению ставок на депозитном рынке. На этот раз оно получилось небольшим, изменение составило доли процентов. А еще стоит отметить, что Нацбанк исключил для физлиц возможность сделать вклад и в рублях, и в валюте на срок меньше месяца. Это ограничение нужно для того, чтобы деньги привлекались на более длительные сроки, - комментирует топ-менеджер одного из белорусских банков.

Кстати, ставка овернайт, от которой зависят верхние пределы по вкладам, регулярно меняется. Чаще всего это происходит одновременно с изменением ставки рефинансирования. Так что и максимальные ставки по депозитам тоже будут идти вниз или вверх вместе с этим показателем.

На вкладах в долларах можно заработать не больше 2,5%, а в евро - и вовсе 1%

У валютных вкладов новшества куда серьезнее. Теперь они привязаны к ставкам, которые устанавливают иностранные центральные банки. В частности, максимальные ставки по депозитам в долларах будут зависеть от ключевой ставки Федеральной резервной системы США, ставки по депозитам в евро - от базовой ставки Европейского центрального банка, а в российских рублях - от ставки по кредиту овернайт Банка России.

С учетом этих новых правил, сейчас максимальные ставки выглядят так. По вкладам в долларах - 2% (для отзывных) или 2,5% (для безотзывных). По вкладам в евро - 0,5% (отзывные) или 1% (безотзывные). По российским рублям - 4,25% (отзывные) или 6,8% (безотзывные).

Почему ставки в белорусских банках решили привязать к иностранным?

- К сожалению, рынок у нас пока несовершенен, есть разные ситуации. К примеру, возникает очень короткий дефицит ликвидности (нехватка денег. - Ред.) в системе, связанный с сезонностью, с выплатой квартальных и годовых налогов. В этот момент в банковской системе возникает дефицит и попытки резкого повышения ставок, перетягивания клиентов друг у друга, - пояснил зампред Нацбанка Сергей Калечиц. - Пока рынок еще не пришел в то состояние цивилизованной добросовестной конкуренции, ему надо давать какие-то ориентиры. Есть рекомендации - чтобы все могли ориентироваться на что-то одно. Это не какой-то репрессивный инструмент.

В банках в таком решении не видят ничего необычного.

- Федеральная резервная система США и центробанки стран-эмитентов устанавливают ключевые ставки для соответствующих валют - доллара, евро, российского рубля. Ориентироваться на них - это абсолютно нормальная практика. К этим ставкам привязаны и котировки на международных кредитно-депозитных рынках, и иностранные заимствования, - объясняет банкир.

А вкладчики наверняка обратят внимание еще на один момент. Теперь депозиты в евро стали куда менее выгодными, чем в долларах! Например, на безотзывном вкладе в «зеленых» можно заработать максимум 2,5% а в евро - всего лишь 1%.

- На европейском рынке ставки по депозитам в евро бывают даже отрицательными. То есть это вкладчик платит банку за то, что тот хранит у себя его деньги! На фоне ставок по евро ставки по депозитам в долларах всегда были чуть выше, - комментирует банкир. - Белорусы успели привыкнуть к тому, что на нашем рынке ставки по вкладам и долларах и евро долгое время держались на одинаковом уровне. Буквально в последний год евро стал понемногу отставать, а доллар выдвинулся вперед. Так что можно сказать, что это отражение общемировой тенденции.

И еще одна печальная тенденция для тех, кто предпочитает хранить деньги в валюте: ставки по вкладам и в долларах, и в евро будут продолжать снижаться.

- Спрос предприятий на валютные кредиты и, соответственно, уровень ставок по ним в условиях конкуренции становится все меньше, - говорит наш собеседник. - При этом у банков наблюдается возрастающий избыток валютных ресурсов - средств населения и юридических лиц, привлекать которые для банков становится все убыточнее. Вполне возможно, что и в Беларуси в ближайшем будущем появятся отрицательные ставки по валютным депозитам.