ЕС добавил три страны в список налоговых гаваней
- 13.03.2018, 16:20
- 1,895
Цель составления черного списка - убедить юрисдикции стать прозрачнее.
ЕС внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом в налоговой сфере должным образом.
Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Кроме того, из списка были изъяты три другие юрисдикции.
Как пояснили в Совете ЕС, это было сделано с учетом взятых юрисдикциями обязательств по устранению недостатков, указанных Евросоюзом.
"13 марта Совет ЕС исключил Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия из перечня и добавил туда Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова", - говорится в решении Совета ЕС.
Таким образом, в черном списке налоговых гаваней по-прежнему остаются 9 стран и территорий.
Юрисдикции, которые останутся в черном списке, помимо указанных: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго.