«Славный мой род, встань – дерись!» 6 13.03.2018, 15:36

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Фото: kp.by

Известный бард записал песню «Революция».

Известный бард Андрей Паук и поэт Сергей Мордус из поселка Октябрьский (Рудобелка), что на Гомельщине, презентовали в интернете новую песню «Революция». Поэтический текст призывает к обретению свободы, сообщает «Гомельская весна».

Черною тьмой весь мир укрыла ложь,

Вонзив народу в сердце острый нож,

Власть веками пила из люда кровь,

Поставив на колени народ свой вновь. Обещания блага, как из порванных вен

Бью фонтаном, только нет перемен,

Свободу убила – присвоив номера,

Славный мой род, встань – дерись.

Пора! Революция В душах наших,

Порвет цепи страха ветров порыв.

Революция Нет воли слаще!

Мой род, услышь же мой призыв.

Революция Революция. Революция.

Здесь обманом наполнен изобилия рог

И страшно шагнуть через этот порог,

Власть загнала всех в замкнутый круг, Променяв на крест – Славянский дух.

Извела народ свой перейдя все грани,

Но Мы, как Феникс из пепла восстанем

И песня родится вновь у костра,

Славный мой род, встань – дерись. Пора! Революция В душах наших,

Порвет цепи страха ветров порыв.

Революция Нет воли слаще!

Мой род, услышь же мой призыв.

Революция Революция. Революция.

«Трудно народу сейчас, особенно в деревнях, простому сельскому народу, который выживает за копейки. - комментирует 24 - летний парень из поселка Октябрьский Сергей Мордус. - Хочется чтобы люди начали думать, а не быть рабами системы. Они должны начать себя уважать, ведь если сам себя не уважаешь, государство тем более не будет тебя уважать».

Андрей Паук - известный блогер, бард, написал музыку на стихи молодого поэта и оказывает ему поддержку в распространении песни.

«Я почитал текст «Революции», - говорит Андрей Паук, - он мне понравился. К тому же, мне нравится свободолюбие Сергея Мордуса. То, что он не боится писать такие тексты. Я помогаю раскручивать песню, популяризую поэта - человека неравнодушного к судьбе своего края. Надеюсь, что такие песни вдохновят людей, сделают их более смелыми, открытыми. Хочу чтобы песня стала вирусной, заразной».