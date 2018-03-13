«Славный мой род, встань – дерись!»6
- 13.03.2018, 15:36
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Известный бард записал песню «Революция».
Известный бард Андрей Паук и поэт Сергей Мордус из поселка Октябрьский (Рудобелка), что на Гомельщине, презентовали в интернете новую песню «Революция». Поэтический текст призывает к обретению свободы, сообщает «Гомельская весна».
Черною тьмой весь мир укрыла ложь,
Вонзив народу в сердце острый нож,
Власть веками пила из люда кровь,
Поставив на колени народ свой вновь. Обещания блага, как из порванных вен
Бью фонтаном, только нет перемен,
Свободу убила – присвоив номера,
Славный мой род, встань – дерись.
Пора! Революция В душах наших,
Порвет цепи страха ветров порыв.
Революция Нет воли слаще!
Мой род, услышь же мой призыв.
Революция Революция. Революция.
Здесь обманом наполнен изобилия рог
И страшно шагнуть через этот порог,
Власть загнала всех в замкнутый круг, Променяв на крест – Славянский дух.
Извела народ свой перейдя все грани,
Но Мы, как Феникс из пепла восстанем
И песня родится вновь у костра,
Славный мой род, встань – дерись. Пора! Революция В душах наших,
Порвет цепи страха ветров порыв.
Революция Нет воли слаще!
Мой род, услышь же мой призыв.
Революция Революция. Революция.
«Трудно народу сейчас, особенно в деревнях, простому сельскому народу, который выживает за копейки. - комментирует 24 - летний парень из поселка Октябрьский Сергей Мордус. - Хочется чтобы люди начали думать, а не быть рабами системы. Они должны начать себя уважать, ведь если сам себя не уважаешь, государство тем более не будет тебя уважать».
Андрей Паук - известный блогер, бард, написал музыку на стихи молодого поэта и оказывает ему поддержку в распространении песни.
«Я почитал текст «Революции», - говорит Андрей Паук, - он мне понравился. К тому же, мне нравится свободолюбие Сергея Мордуса. То, что он не боится писать такие тексты. Я помогаю раскручивать песню, популяризую поэта - человека неравнодушного к судьбе своего края. Надеюсь, что такие песни вдохновят людей, сделают их более смелыми, открытыми. Хочу чтобы песня стала вирусной, заразной».