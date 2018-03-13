Белорусские контрабандисты попытались на квадрокоптере переправить cигареты в Польшу 5 13.03.2018, 16:10

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К квадракоптеру был прикреплен груз из 300 пачек.

Все случилось 9 марта. За полкилометра от белорусско-польской границы брестские пограничники увидели и задержали квадрокоптер, к которому был прикреплен груз из 300 пачек сигарет. По информации погранкомитета, контрабандисты — граждане Беларуси, им от 30 до 40 лет, пишет Onliner.by.

— На данный момент с ними идет разбирательство в рамках административного процесса. Они дают пояснения в связи со своими действиями, — рассказал Onliner.by официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. — Дальше они будут привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Это часть 1 статьи 23.30 КоАП. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1225 до 2450 рублей — прим.).

Также контрабандисты могут попасть под статью 14.1. КоАП «Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время». Это еще от 30 до 50 базовых (от 735 до 1225 рублей).

Кроме этого, им грозит наказание по статье 18.41 того же кодекса. Это еще 20 базовых (490 рублей). Максимальное наказание, которое может грозить каждому из правонарушителей, это штраф 4165 рублей.