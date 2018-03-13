Жизнь в «Играх престолов»: названы самые необычные отели Европы
- 13.03.2018, 16:30
Фантазия архитекторов не знает границ.
Склон вулкана, башенный кран, винная бочка, канализационные трубы, мыльные пузыри — оказывается, все это может быть жильем. Фантазия архитекторов, способных практически из чего угодно создать стильный гостиничный номер, не знает границ, пишет tio.by.
НЛО на дереве
Treehotel, Harads, Швеция
Хотите пожить в летающей тарелке, птичьем гнезде или зеркальном кубе среди ветвей — нет ничего проще, если есть деньги и время. Такое необычное размещение предлагает шведская гостиница, расположенная в лесу в 70 минутах езды от города Харадс.
Все номера находятся над землей, в кронах деревьев. Дизайнеры постарались сделать их абсолютно разными. Например, зеркальный куб практически незаметен снизу, зато застрявший в ветвях НЛО сразу бросается в глаза. Для менее экстравагантных гостей есть и номера, все же похожие на человеческое (пусть и странного дизайна) жилище.
Найти в этой гостинице места на ближайшие даты не удалось, а в мае системы бронирования предлагают двухместный номер стоимостью от 430 евро в сутки.
В центре озера
Utter Inn, Швеция.
Если нет желания лезть на дерево, можно уйти под воду и переночевать в аквариуме. Такой отель на озере Меларен, третьем по величине в Швеции, разработал художник и скульптор Микаэль Генберг.
Снаружи кажется, что прямо посреди озера стоит небольшой красный домик с белой дверью и круглыми окошками. На самом деле под ним на три метра вглубь уходит единственный номер — комнатка с двумя кроватями, тумбочкой и прямоугольными окнами, за которыми плавают рыбы.
Подводные отели не редкость для экзотических пляжных стран — как правило, они выполнены с большим размахом, но в Европе такой отель пока единственный.
Отель на кране
Crane Hotel Faralda, Голландия.
В Амстердаме можно поселиться в портовом кране закрывшейся судоверфи. "Риски и технические проблемы были безграничны", — так описывают процесс создания этого отеля на его сайте.
Два лифта обеспечивают доступ в панорамную лаунж-зону на высоте 15 метров, к услугам гостей — три просторных экстравагантных люкса в верхней части крана (35-50 метров). Стоимость номера — от 50 тысяч рублей за ночь. "Это нужно сделать хотя бы раз в жизни", — утверждают постояльцы отеля.
По примеру Диогена
De Vrouwe van Stavoren, Голландия.
Еще один голландский отель приспособил для туристов винные бочки. В гигантских емкостях раньше выдерживалось французское божоле из местной винодельни.
"Какой потрясающий сон в этих бочках! Прекрасная терраса, приветливый персонал. Милый маленький городок. Очень уютно и комфортно!" — пишут постояльцы.
Стоимость проживания в бочке — от 140 евро (двухместный номер).
Кто сколько сможет
В Австрии построили отель из перепрофилированных, невероятно прочных канализационных труб — в Оттенсгейме, на берегу Дуная. Остановиться там можно с мая по октябрь.
"Внешняя простота скрывает неожиданно удобный интерьер: двуспальная кровать, тумбочка, лампа, шерстяное одеяло и спальный мешок из легкого хлопка", — поясняют на сайте. Все другие удобства — туалеты, душевые, мини-бар, кафе — на территории.
Это некоммерческий проект, остановиться в отеле больше чем на три ночи нельзя. Но и стоимость соответствующая: "Вы можете заплатить сколько пожелаете".
Игры престолов
В финской Лапландии недавно открылся ледяной отель, посвященный сериалу "Игра престолов".
Есть в нем и знаменитый (но сделанный изо льда) трон, который охраняет Григор Гора Клиган, и ледяная горка в форме дракона. Гостиница находится на территории Lapland Snow Village. Температура в номерах — минус пять градусов.
Стоимость проживания — примерно 280 евро за номер.
Как на вулкане
ION Luxury Adventure Hotel, Nesjavellir, Исландия.
Необычный отель находится на склоне вулкана Хендгиль, посреди лавовых полей. До Рейкьявика, столицы Исландии, — менее часа на машине.
Рядом с гостиницей — национальный парк Thingvellir (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) со всеми основными достопримечательностями "земли огня и льда". При строительстве и отделке использовались древесина, выброшенная океаном на берег, застывшая лава, вулканический пепел.
Остановиться тут можно, заплатив от 327 евро в сутки.
Отель для экстремалов
Bivacco Gervasutti, Mont Blanc, Италия
На итальянской стороне горы Монблан на высоте 2835 метров над уровнем моря на самом краю скалы балансирует творение архитекторов Луки Джентилькоре и Стефано Теста. Гостиница, напоминающая фрагмент самолета, названа в честь альпиниста Джусто Джервазутти, погибшего в Альпах.
Раньше тут была деревянная хижина. Теперь в новом футуристическом отеле могут разместиться до 12 человек. Кстати, похожая гостиница есть и на южном склоне горы Эльбрус на высоте 3912 метров над уровнем моря между Гарабаши и Приютом 11. Ее также проектировали Лука Джентилькоре и Стефано Теста.
Мыльный пузырь
CristalBubble, Франция
Французский дизайнер Пьер Стефан Дюма, создавая необычные современные решения для временного жилья, перешел от концепции хижины на деревьях к пузырям Cristal Bubble. Прозрачная сферическая палатка позволяет полностью слиться с природой.
"Необычная ночь в пузыре с максимальным комфортом. Некоторые детские мечты остаются с нами на всю жизнь. Сон под звездами — одна из них. И все же мы не всегда готовы к спартанскому опыту, колебаниям температуры, влажности или насекомым, — говорится на сайте отеля. — Пузыри, задуманные и изготовленные во Франции, представляют собой уникальный вариант размещения, обеспечивая комфорт роскошного отеля".
Пожить в "мыльном пузыре" можно, например, в одном из кемпингов на Лазурном побережье.