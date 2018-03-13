В Пружанском районе рабочего затянуло в привод станка 3 13.03.2018, 17:06

1,905

Рабочий погиб.

Информацию об этом предоставили в УСК по Брестской области. Инцидент произошел в пятницу, 9 марта, в районе первого часа ночи, передает БелТА.

Сообщается, что 35-летний местный житель, работавший оператором оборудования, измельчал сырье. В какой-то момент его правую руку затянуло в привод станка. В момент происшествия в цехе находился еще один рабочий, который услышал крики коллеги и вызвал скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.