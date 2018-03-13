Алексей Слаповский о «выборах» в РФ: Шиш им, меня не будет 13.03.2018, 17:14

Явка нужна чиновничьей банде.

Известный российский сценарист Алексей Слаповский в своем «Фейсбуке» призвал бойкотировать «выборы» в России:

- Я всегда участвовал в выборах, а если почему-то не мог, то было совестно. В этом году осознанно и бессовестно не участвую.

Сама та степень маразма, которым окружена подготовка к выборам, показывает, что население, окормляемое многочисленной чиновничьей бандой, покорно отупело и опупело, а у банды сорвало все заглушки. Привлекают всех. Моей Агате и другим первоклассникам учительша наказала, чтобы они родителей агитировали голосовать, ибо это долг. И наивная Агата так и сказала: вы уж идите, все взрослые идут. Надо. Пришлось ей объяснять, что выборы есть штука свободная, и я имею полное право не ходить.

Явка. Явка нужна чиновничьей банде. За кого проголосуют, ясно, нужен процент явки. Так вот шиш им, меня не будет. Пусть хотя бы на 1/146 877 088 долю будет меньше легитимность этого... Дальше непечатное, - написал Алексей Слаповский.