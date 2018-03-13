Goldman Sachs: Биткоин может стоить ниже $5900 1 13.03.2018, 17:37

Фото: Getty Images

Курс криптовалюты стоит на пороге структурных изменений.

Глава группы технического анализа в Goldman Sachs, Шеба Джафари недавно сделала еще один прогноз цены на Bitcoin (BTC), в котором утверждает, что цена на криптовалюту номер один может опустится ниже февральского минимума.

В информационном бюллетене для клиентов, Джафари утверждает, что цена может опуститься ниже последнего минимума 5 922 доллара. Команда Goldman Sachs считает, что следующее падение цены будет вызвано пробитием краткосрочного уровня поддержки в районе 9 210 долларов США, пишет altcoin.info.

Пробитие этого уровня поддержки создаст импульс для дальнейшего падения цены. Другие уровни поддержки, за которыми необходимо наблюдать это 7,667 до 7,198.

Это пробитие будет свидетельствовать о структурных изменениях и это увеличивает риск падения цены до уровня 5,922 и ниже.

Джафари, глава технического анализа в Goldman Sachs, известна своим критическим отношением к биткоину. В июле 2017 года Джафари предположила, что биткоин достигнет отметки в 4000 долларов к концу года. Позже в ноябре 2017 года, когда BTC достиг 7 тысяч долларов, Джафари сделала еще один прогноз, в котором утверждала, что биткоин консолидируется на уровне 8 000 долларов, прежде чем продолжит рост.

Цена на биткоин выросла до 20.000 долларов США в декабре 2017 года со скромных 1000 долларов США в начале года, прежде чем опуститься до 6.048 долларов США 6 февраля 2018 года. Некоторые эксперты считают, что падение цены вызвано распродажей на сумму в 400 миллионов долларов инициированной юристом ответственным за процедуру банкротства некогда одной из самых крупных криптовалютных бирж Mt. Gox.