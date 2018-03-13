Эйфелеву башню перекрасят в красный цвет 13.03.2018, 17:38

В следующем году Эйфелевой башне исполняется 130 лет.

В честь юбилея ей хотят вернуть первоначальный цвет.

Эйфелева башня была построена в 1889 году как временное сооружение, служившее входной аркой Всемирной выставки 1889 года, пишет сайт «Вокруг Света».

Прежде чем стать главным символом Парижа, башня подверглась сокрушительной критике со стороны местных жителей. Парижан возмущало, что башня портит вид на город, поскольку из-за своей высоты и цвета ее видно практически отовсюду. Изначально она была окрашена в красный.

За свою 129-летнюю историю Эйфелева башня пережила 19 различных работ по окраске. В этом году, накануне 130-го юбилея, башню снова освежат. Но будет ли это косметический ремонт или полное преображение, Министерство культуры и мэрия Парижа пока не решили. Есть вероятность, что башне вернут ее первоначальный цвет – красный.

«Нам предстоит вновь открыть и восстановить все старые цвета, как мы это делаем, когда реставрируем старые картины, – сказал представитель министерства. – И это будет нашей главной пищей для размышлений во время окрашивания».

По замыслу архитектора Гюстава Эйфеля, красный цвет должен был защитить башню от ржавчины. Позже ее перекрашивали в цвет охры, желтый и разные оттенки коричневого.

Для полного покрытия Эйфелевой башни потребуется около 60 тонн краски. Преобразование начнется в октябре и, скорее всего, продлится три года. На ближайшие 15 лет запланирована масштабная реконструкция главной достопримечательности Парижа, которая обойдется примерно в 369 млн евро.