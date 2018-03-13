Тарас Березовец: Ястреба Тиллерсона сменил ястреб Помпео 13.03.2018, 17:51

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

России от этого точно лучше не будет.

Президент США Дональд Трамп снял Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США и назначил на эту должность руководителя ЦРУ Майка Помпео из-за конфликта, который развивался последние полгода. Такое мнение высказал в Facebook директор программы "Национальная безопасность и оборона" Украинского института будущего, политолог Тарас Березовец, сообщает "Гордон".

"Ястреба Тиллерсона сменил ястреб Помпео. России от этого точно лучше не будет, а Украина может только приобрести. Конфликт Трампа с Тиллерсоном вызревал последние полгода. Госсекретарь чувствовал и вел себя с Трампом не как подчиненный, а как равный президенту. И высказывал свое несогласие по многим вопросам, включая Ближний Восток и КНДР", – написал он.

"Чего ждать от Помпео? Ну а чего ждать от директора крупнейшей и самой мощной спецслужбы мира? Любить Россию – это точно не то, чему учат в ЦРУ с пеленок. Он будет более покладист, чем Тиллерсон, но будет действовать с оглядкой на Конгресс. И в целом роль Госдепа при нынешней администрации существенно уменьшилась. Все решают Белый дом и Конгресс", – подытожил Березовец.