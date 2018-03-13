Геннадий Федынич: Спасибо людям, которые держатся за независимый профсоюз 13.03.2018, 17:48

Геннадий Федынич

Фото: «Салідарнасць»

«Дело профсоюзов» только закалило активистов РЭП.

Независимому профсоюзу работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) местные власти запрещают проводить пикеты ко Дню Конституции. Об этом «Радыё Свобода» рассказал 13 марта председатель профсоюза Геннадий Федынич.

«Активисты региональных организаций подали заявки на проведение 15 марта 15 пикетов. На данный момент уже получено 12 ответов от местных властей. И абсолютно все они отрицательные. Думаю, что и остальные три будут такие же», - говорит Федынич.

Заявление о выходе из профсоюза написал только один человек

Количество активистов независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), которых Следственный комитет опросил по делу о «неуплате налогов», перевалило за полтысячи.

«У меня сложилось впечатление, что следователи хотят узнать: а действительно ли наш профсоюз имеет то количество людей, о которой заявляет? И теперь они знают - да. Представьте себе, под таким давлением наши активисты держатся. Пока была только одно заявление о выходе из профсоюза. И слава Богу! И спасибо людям, которые держатся за профсоюз, который они же сами и создали», - сказал Геннадий Федынич.

Профсоюзу РЭП не возвращают компьютеры, ждут ответа из Швеции и Дании

Ни компьютеров, ни другой техники, конфискованной летом 2017 года, профсоюзу до сих пор не вернули. «Они говорят, что еще не провели экспертизу всех компьютеров. Ну сколько же ее можно проводить ?! Уже же прошло больше полугода», - возмущается Федынич.

Последний раз ему сообщили, что следователи написали письма в Швецию и Данию с просьбой помочь им разобраться с этим делом.

«Не знаю, почему выбрали именно эти страны. Там находятся наши постоянные партнеры по международному объединению профсоюзов промышленных рабочих мира (IndustriALL). Но ведь у нас такие же дружеские отношения и с немцами, и с итальянцами, и много с кем еще», - говорит профсоюзный лидер.

Из истории «дела профсоюза РЭП»

Главу профсоюза РЭП Геннадия Федынича и профсоюзного бухгалтера Игоря Комлика задержали 2 августа 2017 года, на них завели уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. В тот же день после обысков в офисах РЭП Федынича освободили, а Комлик оставался под стражей до начала октября. Перед освобождением из-под стражи 2 октября в него, как и у Федынича, взяли подписку о невыезде, а дело продлили еще на 3 месяца.

Последний раз дело продлили до 1 мая 2018 года.