В Лондоне скончался соратник Бориса Березовского 1 13.03.2018, 18:21

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Николай Глушков

Олигарх с 2010 года жил в Великобритании, где получил политическое убежище.

Соратник беглого бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался на 69-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил владелец российской газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, ранее также тесно сотрудничавший с Березовским.

«Николай Глушков. 1949−2018», — написал Кудрявцев на своей странице в Facebook.

Причины смерти пока не сообщаются.

В 1990-е годы Глушков занимал должности замруководителя компаний «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот».

В 1999 году он был привлечен к следствию по «Делу «Аэрофлота», по которому также выдвигались обвинения против Березовского. Следствием было установлено, что Николай Глушков входил в преступную группу вместе с Борисом Березовским. С апреля 1996 года по апрель 1999 года он убедил на тот момент главу «Аэрофлота» Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате эти деньги были похищены.

Позднее Глушкову инкриминировали еще и побег из больницы, где он находился под стражей.

В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом того, что под стражей он находился с декабря 2000 года, Глушков был освобожден в зале суда.

В январе 2017 года российские СМИ сообщили о возобновлении дела в Савеловском суде Москвы.

Как писала «Вечерняя Москва», мужчине вменялись обвинения в хищении почти 123 миллионов долларов у авиакомпании в 1990-х годах.

— Суд, выслушав мнения сторон, пришел к выводу, что по делу необходимо еще рассмотреть ряд доказательств и возобновить судебное следствие, — заявил судья Дмитрий Макаренков.

Суд над обвиняемым проходил без его участия, так как с 2010 года Глушков жил в Великобритании, где получил политическое убежище. Николая Глушкова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

После смерти Бориса Березовского в марте 2013 года Глушков заявил, что ни минуты не верит в самоубийство своего друга.

— Я отвергаю самоубийство. Это абсолютно не ассоциируется с моим пониманием характера моего единственного друга, — рассказал он в интервью «Радио Свобода».