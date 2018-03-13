Фотофакт: Через Оршу идет военная техника 11 13.03.2018, 19:11

7,618

Военная техника снова вышла из частей и активно передвигается по территории страны.

Недавно эшелон боевой техники был замечен в Могилеве. А 13-го марта утром другой эшелон техники можно было увидеть в Орше на станции Центральная, пишет сайт orsha.eu.

Фото: mogilev.online

Если в Могилеве видели самоходные артиллерийские установки, то через Оршу шла тыловая техника: грузовики, полевые кухни и т.д.

Фото orsha.eu

12 марта на своем канале в ю-туб белорусское министерство обороны опубликовало видео в котором говорится, что начинается проверка боеготовности армии.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Борисове военных привели в высшую боевую готовность.