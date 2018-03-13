Каждый двадцатый минчанин живет в общежитии 1 13.03.2018, 19:31

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В столице больше недовольных своими жилищными условиями, чем в любом регионе.

Чтобы понять, где живут минчане и довольны ли они этим, раз в год Главное статистическое управление Минска проводит выборочное обследование домохозяйств (то есть семей). Вот свежие результаты – данные на начало 2018 года, пишет kp.by.

В первую очередь минчане, что ожидаемо, живут в квартирах: 94,4% опрошенных обитают именно там. Немало людей живет в общежитиях – 5.4%, это примерно каждый двадцатый. Есть и те, кому повезло поселиться в отдельном доме, но таких в большом городе немного – всего 0,2%.

Среди квартир самый распространенный вариант – двушки, в них живет 45,5% из опрошенных. Почти поровну оказалось тех, кто живет либо в трех комнатах, либо в одной (25,4% и 24,1% соответственно). Тех, кому повезло жить в четырех и более комнатах, меньше всего – 5%.

Кстати, в среднем на одну семью приходится 54,2 квадратных метра жилой площади.

Это сухие факты. А вот довольны ли минчане своими жилищными условиями? Можно сказать, что да. 42% опрошенных признались, что полностью удовлетворены, еще 29,6% - скорее удовлетворены. А тех, кто совершенно не доволен тем, где им приходится жить, оказалось только 7%.

Но если сравнить минчан с жителями других регионов, окажется, что люди из столицы так уж и счастливы! Полностью довольных своими жилищными условиями в Минске меньше, чем в любой другой области, а полностью недовольных, наоборот, больше.

Вообще, судя по статистике, оптимистичнее всего настроены жители Витебской области. Там абсолютно довольных больше половины – 53,3%! Недовольных тоже не так уж и много, 2,9%. А меньше всего недовольных своими жилищными условиями на Могилевщине - всего 1,1%.