Как жительница Жодино одержала победу над Минобороны 1 13.03.2018, 20:20

1,540

Жена военнослужащего вернула дочь в состав семьи.

Вступала в одиночный бой, а выиграла настоящую войну за права всех семей с «неучтенными» детьми, пишет сайт mlyn.by.

Жена военнослужащего из Жодино Татьяна Столяр-Дубина стучалась во все двери: лично к министру обороны Беларуси, в Генеральную прокуратуру, совет безопасности, «палату представителей», администрацию Лукашенко. Сегодня в этой истории можно поставить жирную точку.

В свой день рождения Татьяна получила главный подарок: вступили в силу документы, подтверждающие, что дочь от первого брака – неотъемлемая часть ее новой семьи. 27 февраля 2018 года суд Центрального района города Минска обязал Министерство обороны Беларуси рассмотреть вопрос о включении ребенка не только в семью ефрейтора воинской части 28729 Павла Дубины, но и в состав ЖСПК «Советский 2017».

«Оспариваемые решения начальника управления жилищного обеспечения, по мнению суда, ущемляют права несовершеннолетнего ребенка – Столяр Софьи, 2013 года рождения», — говорится в решении.

Доказывать общность и неделимость семьи Татьяне пришлось, когда молодая пара стала собирать документы на строительство трехкомнатной квартиры. Признается, что раньше об этом даже не задумывались: Павел брал Татьяну в жены, когда ее девочке не исполнилось и года, и ничуть не снизил градус любви и заботы после рождения общего ребенка.

Однако выяснилось, что руководство управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил со ссылкой на Закон Беларуси от 4 января 2010 года «О статусе военнослужащих» в расчет льготных метров готово принять только младшую Викторию. Старшую Софью сняли с очереди «в связи с отсутствием факта близкого родства и усыновления (удочерения)», — гласил документ, подписанный начальником управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил полковником Михаилом Левшуком.

«Как так?», — задалась вопросом Татьяна и начала поиск ответа с территориального центра социального обслуживания населения. Жодинские специалисты помогли ей наладить связь с областной коллегией адвокатов, и женщина, получив юридическую поддержку, начала походы по инстанциям. Сегодня и вспоминать не хочет, сколько раз ее обращения возвращались в то же управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил и упирались в указ №563. Дважды довелось лично пообщаться с министром Равковым, трижды – писать в администрацию правителя.

— Мне не жалко потраченного «пороха», ведь в итоге я победила, — улыбается Татьяна. — Я отстояла права своего ребенка, своей семьи. Смогла доказать, что бороться можно и нужно. Наша семья не единственная даже в нашем гарнизоне, кто столкнулся с подобной ситуацией, но смирился и отступил. После статьи в СМИ мне в соцсетях писали и из других регионов, советовались, что делать, с чего начинать. Дети от предыдущих браков есть во многих семьях, но проблемы с их постановкой в очередь на строительство жилья особенно остра именно для военнослужащих. Признаюсь, что и у меня были опасения, что моя активность может доставить неприятности мужу, но командир части нас полностью поддержал. За свое надо сражаться и не опускать руки!

Помимо восстановления в правах старшего ребенка, суд постановил взыскать с Министерства обороны расходы Татьяны на оказание юридической помощи: 927 р. 50 к. Но самое главное — настойчивость молодой женщины принесла неожиданный для нее самой результат:

«… с целью упреждения возникновения в дальнейшем подобных ситуаций в разрабатываемый в настоящее время проект указа, корректирующий Положение об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Лукашенко от 16 декабря 2013 года №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», включена норма, определяющая состав семьи гражданина при постановке его на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, что позволит установить единые подходы (в частности, это касается тех семей, в составе которых имеются дети от предыдущих браков).

В настоящее время проект Указа находится на юридической экспертизе в Министерстве юстиции», — говорится в ответе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси о рассмотрении жалобы Татьяны Столяр-Дубиной.

Многоэтажка, где в трехкомнатной квартире будет обустраивать быт семья Павла, Татьяны, Софьи и Виктории, уже строится. Будущих новоселов предупредили, что сдача дома, намеченная на август этого года, может перенестись на осень. Но молодая пара не унывает: неизвестность и ожидание решения их проблемы отняли гораздо больше времени и нервов, а созданный прецедент с последующей корректировкой законодательства решит проблему всех семей, где воспитывают не только совместных детей.