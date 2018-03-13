В среду будет до +13°С 13.03.2018, 20:41

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

14 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег), сообщает pogoda.by.

Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от -3°С по востоку до +5°С по западу. Во второй половине дня температура повысится до +1..+7°С, по юго-западу воздух прогреется до +8..+13°С. Атмосферное давление в Минске существенно не изменится.

15 марта Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря, вслед за которым начнут поступать холодные воздушные массы с севера Европы. Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по южной половине республики, кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С, по югу +4..+6°С.

16 марта резко похолодает. Погоду, в основном, обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие по периферии обширного антициклона с центром над Швецией. В отдельных районах ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С (по северу при прояснениях -9..-10°С), днем -1..-6°С, по югу 0..+2°С.