Первым лауреатом медали имени Сергея Ханженкова стала Нина Богинская 1 13.03.2018, 20:54

Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

В Минске прошел вечер памяти белорусского политзаключенного времен СССР.

13 марта, в день рождения Сергея Ханжeнкова, в Минске прошел вечер памяти политического заключенного советского режима 1960-70-х годов, передает «Радыё Свабода».

По мнению основателя движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика, личность Сергея Ханжeнкова еще недостаточно оценена в Беларуси.

«Во всех соседних странах есть музеи шестидесятников, там ценят диссидентов, и так должны делать и в Беларуси», - сказал Вячеслав Сивчик.

Он упомянул других белорусских диссидентов, сотрудников Академии наук и художников, входивших в диссидентские круги.

«Но и на этом фоне Ханженков также выделялся, он очень на нас повлиял своим опытом борьбы с коммунистической властью и своим несокрушимым характером», - сказал Вячеслав Сивчик.

Известный киносценарист Владимир Халип вспомнил времена, когда в Минске судили Сергея Ханжeнкова - это было начало 60-х годов прошлого века. Сам Владимир тогда учился на журналиста на филфаке БГУ. Тогдашний режим он назвал «фактически сталинским». По словам Владимира Халипа, они с друзьями знали, что несколько мужественных студентов Политехнического института предстали перед судом за сопротивление коммунистическому режиму.

Владимир Халип приветствовал учреждение медали имени Сергея Ханженкова.

«Ведь нельзя придумать лучшего имени, которое бы олицетворяло борьбу за независимость нашей страны. Надеюсь, эта медаль будет долгие годы сохранять свой высокий уровень, так как она отлита из наших страданий, нашей мечты о будущем Беларуси», - сказал Владимир Халип.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев сказал, что память Сергея Ханжeнкова почитается в дни, когда в Беларуси празднуют 100-летие провозглашения БНР, и предложил начать работу по установке в Минске памятного знака в честь Сергея Ханжeнкова.

Вдова Сергея Ханжeнкова Елена упомянула черты характера своего мужа: человечность, доброту, принципиальность, скромность. Вспомнила она знаменитого российского писателя Александра Солженицына, который сказал о Сергее Ханжeнковe: «Этот парень защищал нашу общую свободу».

«Деятельность таких людей, как Сергей Ханженков, разрушает миф, что белорусы якобы были самым коммунистическим народом в составе бывшего СССР. Это не так, что показал и пример Сергея. Есть и у нас диссиденты, есть люди, которые действовали в самые мрачные годы», - сказал поэт Славомир Адамович.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич назвал Сергея Ханжeнкова героем.

«Это был чуть ли не единственный герой того времени, которое мы называем советским застоем. Сергей Николаевич был за нас, и нам он необходим, чтобы было на кого опираться в нынешней борьбе», - сказал Николай Статкевич.

В конце вечера состоялось награждение медалью имени Сергея Ханженкова. Комиссия в составе 15 общественных деятелей назвала первого лауреата медали. Им стала общественная активистка Нина Богинская.

После 25 марта 2017 года, когда в Минске арестовали десятки активистов «Белого легиона», а по всей стране сотни участников празднования Дня Воли были задержаны, Нина Богинская ежедневно выходила к зданию КГБ с бело-красно-белым флагом и плакатом.

«Ежедневно меня задерживали и отвозили в РОВД, откуда выпускали только ночью. Я шла пешком домой, ведь транспорт уже не ходил, и снова думала о том, чем могу помочь молодым парням, которых держали в «американке». Драться я не могу, но у меня еще сильные ноги, и я решила, что буду выходить с плакатом снова и снова. Поэтому и не боялась, а больше думала о том, как на следующее утро опять приду к этому зданию», - сказала Нина Богинская.

Автор и разработчик бронзовой награды имени диссидента Сергея Ханженкова - минский скульптор Геник Лойко.

Весной 1962 году возникла так называемая «группа Ханжeнкова», которая должна была взорвать «глушилку» ( «радиостанцию № 3») в Минске. В мае 1963-го ее участников арестовали. Георгий Серегин и Сергей Ханженков были осуждены на 10 лет, Виктор Храповицкий - на 8 лет лишения свободы. Ханженков отказался писать прошение о помиловании и провел в заключении весь срок.