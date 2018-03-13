Как слетать из Минска в Палангу за 70 евро 1 13.03.2018, 21:25

Вариант для дешевой поездки на море.

Каждую неделю citydog.by выбирает дешевые варианты для путешествий. Сегодня Индия, Эфиопия, Паланга и дешевое жилье в Нидерландах.

МИНСК – ДЕЛИ – МИНСК ЗА 297 ЕВРО

Украинская авиакомпания МАУ снизила цены на билеты из Минска в Дели. Улететь в Индию и вернуться в Минск теперь можно за 297 евро – при условии, что вы собираетесь в мае или июне. По пути вас ждут непродолжительные стыковки в Киеве, но это не страшно. Во-первых, Киев. Во-вторых, непродолжительные. Только учтите, что на МАУ часто жалуются – у них бывают отмены рейсов.

ДОМ В НИДЕРЛАНДАХ ЗА 12 ЕВРО С ЧЕЛОВЕКА

Если собираетесь компанией в Нидерланды, но не в Амстердам, а куда потише, то едьте в Хеель. Там в марте-апреле и ноябре-декабре предлагают снять дом на шесть человек за 12 евро в сутки с одного. В доме есть бассейн, Wi-Fi, стоянка, терраса, три спальни и кухня.

В ЭФИОПИЮ И ОБРАТНО ЗА 377 ЕВРО

Французская компания Air France предлагает вам дешево слетать в Эфиопию. Ладно, просто предлагает слетать в Эфиопию, потому что если вы вдруг собирались, то никакие деньги вас явно не остановят.

Тем не менее с апреля по июнь из Варшавы в Эфиопию можно улететь за 377 евро. В цену входит и полет обратно на самолете французских авиалиний. Не забывайте только, что в Эфиопию нужна виза.

МИНСК – ПАЛАНГА – МИНСК ЗА 70 ЕВРО

Редко «Белавиа» попадает в рубрику дешевых путешествий, но и такое бывает – причем вне акций. Авиакомпания снизила стоимость билетов на прямые рейсы из Минска в Палангу с июня по август. Правда, полеты только по четвергам и воскресеньям, но это и не проблема вовсе, а просто факт, который стоит учитывать при планировании отпуска.