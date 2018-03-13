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В Словакии парламент назначил голосование о вотуме недоверия правительству

  • 13.03.2018, 21:30

Оппозиционные партии Словакии поддерживают досрочные выборы.

После убийства журналиста-расследователя Яна Кучака в Словакии депутаты решили провести голосование о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберт Фицо, пишет nv.ua.

Голосование назначили на 19 марта.

Ранее министр внутренних дел страны Роберт Калиняк ушел в отставку на фоне многотысячных протестов, спровоцированных убийством журналиста и его девушки, которое произошло 26 февраля.

28 февраля в связи с убийством расследователя в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарич.

Фицо возглавил коалиционное правительство после выборов в 2016 году. Также он занимал кресло премьера в 2006-2010 годах и с апреля 2012 года.

В то же время словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, предложила провести досрочные выборы. Также досрочные выборы в Словакии поддерживают оппозиционные партии.

Ранее президент Словакии Андрей Киска заявил, что будет настаивать на формировании нового правительства или проведении досрочных выборов.

27-летний журналист и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

По данным СМИ, связи мафией имели ближайшие соратники премьер-министра Роберта Фицо - его помощница Мария Трошкова и глава Совбеза Уильям Ясан. Оба чиновника временно покинули свои посты на время проведения расследования.

Словацкая полиция задержала итальянца Антонина Вадала, который является главным фигурантом расследования убитого журналиста.


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