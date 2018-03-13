В Гродно маршрутчики работают в прежнем режиме 13.03.2018, 22:08

Водители маршруток убрали рекламу и сменили таблички, но с работы не ушли.

Спустя две недели после введения новых правил для нерегулярных перевозчиков гродненские водители садятся за руль и работают в прежнем режиме. Правда, некоторые перевозчики сняли с микроавтобусов рекламные наклейки и убрали таблички с названием маршрута, сменив их на надпись «Заказной», пишет «Вечерний Гродно».

— С начала года я перевёз больше 2200 пассажиров, мой напарник примерно столько же, — говорит водитель маршрутки из Волковыска на железнодорожном вокзале. — Людям удобно пользоваться нашими услугами. Сегодня я забрал женщину из районной больницы: ей не нужно добираться до автовокзала, а время в пути до Волковыска меньше, чем обычным автобусом.

По словам водителей, клиентам трудно ориентироваться по марке и госномеру микроавтобуса, поэтому для удобства они ставят под лобовое стекло табличку с названием города, в который направляются. Но затем надпись меняют на «Заказной».

Перевозчики не собираются уходить с рынка, потому что их работа востребована: с пятницы по воскресенье микроавтобусы заполняются полностью.

Напомним, с 26 февраля частные нерегулярные перевозчики должны работать по новым правилам: заключать договоры с оператором, отправляться только с автовокзала и ездить по утверждённым расписанию и маршруту.

Частники, которые хотят выполнять международные, междугородние, пригородные или городские пассажирские перевозки, должны заключать договор с оператором или заказчиком (Минтранс или исполкомы) и направлять своё предложение на конкурс-тендер (на конкурсе учитывается количество автопарка перевозчика, опыт работы фирмы, комфортабельность транспорта, стаж водителей и их нарушения ПДД). Также нужно предоставить расписание движения с указанием времени выезда и прибытия и маршрута. Забирать пассажиров или высаживать их можно только с автовокзала или в специально предназначенных местах. В маршрутках должны быть установлены кассовые аппараты и специальные устройства, с помощью которых налоговая видит, сколько билетов продано. Эта информация будет и в Транспортной инспекции. Если не вышел в рейс, съехал с маршрута и это стало регулярным, лишат маршрута, а фирма или ИП заплатят штраф и рискуют остаться без транспорта.