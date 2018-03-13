Россияне явно перешли границу 2 Богдан Яременко, «Новое время»

13.03.2018, 22:56

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Богдан Яременко

Как Великобритания ответит РФ.

Поскольку украинские эксперты разобрались (выразили недовольство) практически со всеми проблемами Украины, с первых секунд сообщения об отравлении в Великобритании бывшего шпиона Скрипаля и его дочери в информпространство Родины полилась критика в адрес правительства Ее Величества о неадекватности реагирования на российскую угрозу.

На самом деле, как мне кажется, реакция на это событие украинской блогосферы только подчеркивает невероятных масштабов разницу между современным украинским и британским обществами.

Правительство Великобритании ведет себя очень последовательно и взвешенно: официальный Лондон, как только появились подозрения в наличии двойного дна в ситуации, сразу предоставил событию наивысший информационный приоритет. Британских чиновников не нужно было неделями искать для комментариев. Именно они стали источником информации. И это первое серьезное отличие от Украины.

Второе – это проблема российского вмешательства. С точки зрения многих украинских экспертов, реакция британцев недостаточно категорична. На самом деле реакция правительства Великобритании в этом контексте динамична. Она разворачивается по мере того, как информации о причастности России становится больше.

Это у нас через десять минут после чрезвычайного происшествия высшие должностные лица государства заявляют о причастности России (как будто знали об этом еще до самого события). Британцы накапливают доказательства и факты.

На сегодня известно лишь то, что Скрипаль и его дочь отравлены веществом, которое или является российским боевым ядовитым веществом, или является производным от него. И это все. Точно, особенно в публичном поле, нет информации о том, как это вещество могло попасть из России в Великобританию, как перевозилось, кем, каким образом было передано Скрипалю и даже каким образом применялось.

При существующих обстоятельствах точно можно утверждать только то, что или правительство России провело спецоперацию, или правительство России не контролирует запасы боевых химических веществ, чем кто-то воспользовался для покушения на Скрипаля.

Собственно говоря, именно эти два вопроса правительство Ее Величества поставил правительству РФ: объясните вы убийцы или идиоты? И дал время до среды подумать.

Одновременно в публичное пространство были выплеснуты разного рода предложения, которые подсказывают россиянам, что может их ожидать, если они неправильно поймут британский ультиматум. И пусть никого не вводит в заблуждение вежливость дипломатических оборотов и формулировок – речь идет именно об ультиматуме.

Ответы или реакции (отсутствия ответа или реакции) для британцев явно не хватает для того, чтобы перевести вопрос в практическую плоскость реализации мер воздействия или возмездия в отношении России.

Но время, отведенное для реагирования России на британский ультиматум, явно будет использовано для сбора дополнительных доказательств, а также обсуждение возможных путей реагирования на причастность России как внутри Великобритании, так и в контактах с союзниками.

Внутри Великобритании дело считают серьезным. Вчера заявление премьера Терезы Мэй о том, что убийство двух подданных этого государства с применением боевых отравляющих веществ является актом агрессии, была поддержана одобрительным гулом и заявлениями всех парламентских фракций.

Теперь о возможной реакции по существу.

Со времен "холодной войны" ликвидации агентов считаются в мире спецслужб недопустимыми и вредными. Россияне явно перешли границу. Более того, в Великобритании это сделано несколько раз. Серия убийств россиянами бывших агентов спецслужб на территории Великобритании – это проблема, остроту которой не могут оценить обыватели.

Фактически россияне ставят под сомнение способность британских спецслужб обеспечить основной стандарт деятельности – безопасность своих агентов. Это создает гигантские проблемы для всей системы британских спецслужб и не только в деятельности против России, а в целом. И при этом Великобритания ни разу не прибегала к акции возмездия – уничтожению агентов российских спецслужб.

Теперь перед правительством Великобритании сложная дилемма: как вернуть доверие? Есть только два пути: или акции возмездия по линии спецслужб (ликвидация российских агентов или на территории России, или в мире), либо наказание российского государства в целом.

Сейчас мы наблюдаем публичное обсуждение только второго варианта, как заставить Россию заплатить в экономическом, финансовом, политическом и имиджевом плане.

Но совсем не факт, что только этим в этот раз для россиян все и закончится.

Поэтому не спешите с выводами о футболе или высылке дипломатов. Мы еще много услышим и увидим. "Обеспокоенностью" в этот раз все не обойдется.

Богдан Яременко, «Новое время»