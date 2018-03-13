Тиллерсон выступил перед сотрудниками Госдепартамента 13.03.2018, 23:23

Рекс Тиллерсон

Уходящий в отставку глава внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость противостоять действиям РФ.

Рекс Тиллерсон, ранее во вторник отправленный президентом Америки Дональдом Трампом в отставку с поста госсекретаря США, выступил перед сотрудниками Госдепартамента. Об этом пишет golos-ameriki.ru.

Он, в частности, призвал наиболее высокопоставленных сотрудников Госдепартамента оставаться на своих постах, обеспечив бесперебойное руководство ведомством.

Отметив, что сегодня США сталкиваются с серьезными вызовами национальной безопасности, Тиллерсон поблагодарил сотрудников внешнеполитического ведомства США за добросовестную службу. В этой связи он подчеркнул значение морального климата в Госдепартаменте.

Коснувшись своей деятельности на посту госсекретаря, Тиллерсон подчеркнул, что работал в тесном сотрудничестве с военными – в частности, с Джеймсом Мэттисом и Джозефом Данфордом.

Среди достижений Госдепартамента уходящий в отставку госсекретарь отметил усилия по принуждения Талибана стать на путь примирения в Афганистане.

Тиллерсон подчеркнул необходимость укреплять отношения с долгосрочными союзниками США и противостоять действиям нынешнего руководства России.

Бывший глава Госдепартамента сказал, что, уйдя со своего поста, намерен вернуться в частную жизнь.

Напомним, что ранее во вторник президент Трамп объявил об отставке Тиллерсона и о намерении назначить на пост госсекретаря нынешнего главу ЦРУ Майка Помпео.