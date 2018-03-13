«Крумкачы» обратились в футбольный арбитраж 13.03.2018, 23:18

Минский клуб борется за участие в чемпионате Беларуси-2018 в высшей лиге.

Футбольный клуб "Крумкачы" подал заявление в футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола по поводу решения Комитета по клубному лицензированию от 26 февраля, сообщает «Прессбол».

Ранее Комитет по лицензированию отказался принимать заявление клуба на получение лицензии на участие в чемпионате Беларуси-2018 в высшей лиге. Апелляция клуба также была отклонена, — напоминает официальный сайт "воронов".

К компетенции футбольного арбитража относится рассмотрение любых споров, возникающих в процессе управления футболом и его развития. Данные дела разрешаются в порядке арбитражного разбирательства, — говорится на официальном сайте БФФ.

Футбольный арбитраж правомочен в случаях, если:

— стороны договорились о возможном рассмотрении дела в Футбольном Арбитраже;

дело находится в компетенции Футбольного Арбитража и стороны на соответствующий запрос выразили согласие на рассмотрение дела данным судебным органом Ассоциации;

— дело касается нарушения требований о правовом статусе футболиста (как вторая инстанция);

— подана апелляция на решение Лицензионного комитета АБФФ (как вторая инстанция);

— положения ФИФА, УЕФА, АБФФ содержат требование о рассмотрении подобных дел в порядке арбитражного разбирательства;

подана апелляция на решение Исполкома, постоянных комитетов и временных комиссий АБФФ, если это не противоречит полномочиям Конференции и Апелляционного комитета Ассоциации.

Председателем футбольного арбитража является Евгений Шунтов.