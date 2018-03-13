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Оршанский активист: Участники «Маршей нетунеядцев» поверили в себя

  • 13.03.2018, 23:27

Прошлой весной в Орше состоялась самая массовая за последний 20 лет акция протеста.

12 марта исполнился год с того момента, как в Орше произошла одна из самых массовых по всей Беларуси акций протеста против декрета о «тунеядцах», передает «Радыё Рацыя».

Председатель Партии Белорусский Народный Фронт по Орше и общественный активист Игорь Казмерчак рассказывает, что произошло в тот день:

- Тот день воспринимается как что-то невероятное. Эмоционально оршанцы поверили в себя, поверили, что что-то могут сами. Люди собрались сами. И если бы даже в определенное время кто-то призывал отменить эти протесты, все равно люди вышли бы. Это уже зависело не от политиков.

Как вспоминают оршанцы, массовых акций, которые бы собрали более 1000 человек, в их городе не было почти двадцать лет.


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