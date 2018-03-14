Ушел из жизни Стивен Хокинг 6 14.03.2018, 7:31

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Стивен Хокинг

Известный английский физик-теоретик скончался на 77-м году жизни.

Умер знаменитый физик Стивен Хокинг, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя семьи.

«Мы глубоко тем, что на любимый отец скончался сегодня, — приводит издание слова детей Хокинга — Люси, Роберта и Тима. — Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого буду жить долгие годы».

Хокинг — один из основоположников квантовой космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории черных дыр. В 1998 году он издал научно-популярную книгу «Короткая история времени», в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, а спустя четыре года, когда ему было 24 года, получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС).

В 1965 году Хокинг стал заниматься научной деятельностью, в 1970-х работал в Институте теоретической астрономии и Институте астрономии, преподавал теорию гравитации.

В 1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических должностей — Лукасовского профессора в Кембриджском университете.