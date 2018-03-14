Британия может отключить российские банки от SWIFT 2 14.03.2018, 7:37

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10 шагов, которыми Британия может ответить РФ на отравление Скрипаля.

Совет национальной безопасности Великобритании рассматривает ряд мер, которые могут стать ответом на возможную причастность России к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля, сообщила 12 марта газета The Guardian.

Издание обнародовало 10 предполагаемых шагов Лондона в отношении Москвы:

Высылка дипломатов.

Лишение лицензии российских медиа, включая Russia Today. В частности, тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо могут предложить разорвать контракт с телеканалом.

Обращение к спортивным чиновникам ЕС с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.

Внесение поправок в законопроекты о санкциях и борьбе с отмыванием денег.

Замораживание активов российских олигархов, которые не смогут объяснить источники своих имущественных владений в Лондоне.

Требование дальнейших санкций ЕС в отношении России.

Усиление присутствия НАТО близ российской границы, в том числе предоставить Украине План действий по членству в Альянсе.

Провозглашение России государственным спонсором терроризма.

Отключение российских банков от платежной системы SWIFT.

Публикация материалов о возможном отмывании денег президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.

6 марта министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.

Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США и Германии.

13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.