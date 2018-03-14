Геннадий Федынич: Будем настаивать на введении санкций против властей Беларуси 2 14.03.2018, 8:07

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Геннадий Федынич

Власти перешли «красную черту» по отношению к независимым профсоюзам.

Около 9 вечера заместителя председателя Гомельского профкома РЭП Андрея Стрижака и редактора сайта praca-by.info Евгению Стрижак задержали на пограничном переходе «Каменный Лог». Они возвращались рейсовым автобусом из Литвы. Известно, что активистов вызвали для углубленного досмотра, но как таковой причины не сообщили.

Андрей Стрижак рассказал «Белсату», что связывает задержание с преследованиями Независимого профсоюза РЭП:

«Когда пограничник сказал нам выйти из автобуса, то не показал никакого документа, не объяснил, на каком основании нас задерживают. На моих глазах они поговорили по телефону с заместителем начальника таможни, поскольку для углубленного досмотра необходимо соответствующее постановление. На момент задержания этого постановления не было — его оформляют прямо сейчас».

Незадолго до этого инцидента на белоруской-литовской границе были задержаны заместитель председателя РЭП Зинаида Михнюк и сокоординатор молодежной сети Анна Дусь.

Глава профсоюза Геннадий Федынич прокомментировал praca-by.info активизацию преследования активистов РЭП:

«Профсоюз РЭП - это одна из числа организаций, которая не только критикует, но и выступает с предложениями к правительству. И то, что сегодня происходит с профсоюзом - это настоящий геноцид. Мы будем настаивать на введении санкций против властей Беларуси, если преследование организации не прекратится. Мы работает для людей труда и нас не нужно трогать!»

По последней информации, после нескольких часов углубленного досмотра активистов Андрея и Евгению Стрижак отпустили. В 23.50 они покинули пограничный пункт «Каменный Лог».