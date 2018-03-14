Избитый милицией пенсионер добивается возбуждения уголовного дела 2 14.03.2018, 8:29

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Резонансный случай произошел в Толочинском районе.

65-летний житель Минска Николай Радивилов добивается возбуждения уголовного дела против милиционеров Толочинского РОВД, которые его сильно избили два с половиной года назад, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Все произошло еще 25 сентября 2015 года, когда Николай Радивилов находился в деревне Малявка Толочинского района у своей 90-летней матери, за которой тогда ухаживал. В половину двенадцатого утра на выходе из деревенского магазина он встретил своего знакомого с семьей. Между ними возник конфликт, в результате которого, по словам Радивилова, его избили. Затем знакомый, который его избивал, сам вызвал милицию, сказав, что это Радивилов был зачинщиком драки.

Милиционеры приехали в деревню около часа дня и затем, по словам Николая, четыре часа находились в гостях у того человека, который их вызвал. И только около пяти часов они вошли во двор дома матери Радивилова и надели на него наручники.

«Было их 3 человека, милиционеров. Нацепили наручники, сказали, что я преступник, начали избивать. Затем посадили в свою машину и увезли в Толочин. В машине продолжали избиение. Били ногами, руками, сильно били по голове. Положили меня на заднее сиденье , один из них сел на меня, другие два сидели спереди, улыбались с меня».

Во время такой «поездки» Радивилову стало плохо, и милиционеры были вынуждены вызвать скорую. Машина скорой встретила милицейскую машину где-то по дороге, врачи посоветовали милиционерам сразу везти задержанного в больницу. Однако те проигнорировали слова врачей и увезли Николая в Толочинский РОВД, где оставили в кабинете майора милиции, старшего оперуполномоченному отдела уголовного розыска Руслана Соколовского.

«Я где-то три часа пролежал на полу, сложно было встать, так как болели ребра. За это время на меня составили протокол за мелкое хулиганство, все время угрозились, что посадят, издевались, говорили, что я пьяный бомж. Я просил помощи, но люди, которые заходили в кабинет, только смотрели на меня и смеялись, никто и не собирался помогать».

Затем Радивилова посадили в камеру, где ему стало еще хуже, так как поднялось давление. В половину десятого вечера ему вновь вызвали скорую, которая отвезла его в больницу. Там у Николая нашли ушибы грудной клетки, синяки на запястьях, на руках и на ногах, а также перелом девятого ребра.

На следующий день, по словам Николая, местные милиционеры начали давить на врачей, чтобы те изменили диагноз. Тогда потерпевший решил больше не оставаться в больнице, а сделать медицинскую экспертизу в Минске. Там он сделал рентген, который показал переломы восьмого и девятого ребер с левой стороны.

И вот уже два с половиной года Радивилов пытается добиться возбуждения уголовного дела против милиционеров, которые его избивали, но пока безрезультатно. Все два года, пока Следственный комитет Толочинского района проводил многочисленные проверки, следователи приходили к выводу, что никаких ударов и синяков у Радивилова не было, а переломы ребер он получил не в 2015 году во время встречи с милиционерами, а на четыре года раньше.

«Судмедэксперт, который все это время проводил проверки, ссылается на данные, которые ему дала заместитель главного врача минской поликлиники №2 Ольга Язневич. Согласно им, я якобы получил переломы девятого ребра с левой стороны еще в мае 2011 года. Дело в том, что я действительно в 2011 году сломал два ребра, однако с правой стороны, а не с левой. А это СК игнорирует. Я приносил следователю медицинское заключение из больницы №9, где написано, что я имел переломы ребер с обеих сторон, однако он не принял документ к сведению. Говорит, что доверяет только результатом судмедэкспертизы».

С сентября прошлого года разбирательством по делу занимается УСК по Витебской области, которое направило материалы в Толочинский СК на дополнительную проверку. Сейчас Николай Радивилов ждет ее результатов.